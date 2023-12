(.)

TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu mardi sa politique monétaire ultra-accomodante, comme attendu, mettant en exergue la volonté de ses décideurs de patienter pour constater si les salaires vont augmenter suffisamment pour maintenir sur le long terme l'inflation autour de l'objectif de 2%.

Une nouvelle fois, la banque centrale a promis de prendre "sans hésitation" toute mesure supplémentaire d'assouplissement monétaire si cela venait à être nécessaire.

Les marchés attendent la conférence de presse du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, à 06h30 GMT, pour de quelconques indices sur le virage que pourrait opérer l'institution dans sa politique monétaire.

Au cours de sa réunion de deux jours, la banque centrale nippone maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro.

"Il y a des incertitudes extrêmement élevées entourant l'économie et les prix au Japon", a déclaré la BoJ dans un communiqué, alors que l'inflation reste depuis plus d'un an sous les 2% et que certaines entreprises ont signalé leur volonté de relever davantage les salaires - ce qui alimente l'hypothèse d'un resserrement monétaire de la BoJ à court terme.

Plus de 80% des économistes interrogés le mois dernier par Reuters ont dit s'attendre à ce que la BoJ mette fin l'an prochain à ses taux d'intérêt négatifs. La moitié d'entre eux estiment que ce virage aura vraisemblablement lieu en avril, quand certains voient un resserrement monétaire dès janvier.

(Reportage Leika Kihara; version française Jean Terzian)

