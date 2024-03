(.)

par Makiko Yamazaki

TOKYO, 19 mars (Reuters) - Les principales banques japonaises ont annoncé mardi qu'elles relèveraient les taux d'intérêt sur les dépôts ordinaires en yens pour la première fois en 17 ans dans le sillage de décision prise par la Banque du Japon (BoJ), qui a mis fin à huit années de taux d'intérêt négatifs.

Les hausses du coût du crédit prévues par Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Mizuho Financial Group, principales banques nippones, traduisent un changement majeur alors que l'économie japonaise a été durement frappée par des années de déflation.

A l'issue de deux jours de débat de politique monétaire, la BoJ a abandonné mardi son taux d'intérêt à court terme de -0,1% pour se fixer un nouvel objectif compris entre 0% et 0,1%, avec une rémunération de 0,1% sur les réserves excédentaires des institutions financières déposées dans ses comptes.

En réponse à ce changement de cap, MUFG Bank et Sumitomo Mitsui Banking ont annoncé dans des communiqués distincts des relèvements de taux sur les dépôts ordinaires en yens de 0,001% à 0,02%, un niveau inédit depuis 2016.

Il s'agit également des premières augmentations de taux depuis février 2007.

Les banques Mizuho et Resona Holdings ont dit également prévoir d'augmenter les taux d'intérêt sur les dépôts ordinaires.

"La fin de la politique de taux négatifs est positive pour les activités bancaire du groupe car elle contribue à améliorer nos revenus d'intérêts", a souligné Masahiro Kihara, président et directeur général de Mizuho, cité dans un communiqué.

"L'importance de conserver les dépôts comme source de financement de nos activités est de plus en plus grande", a-t-il ajouté.

Les principales banques japonaises ont relevé les taux d'intérêt sur les dépôts à long terme à la fin de l'année dernière, après que la banque centrale a assoupli en octobre sa politique de contrôle de la courbe des taux à dix ans. (Reportage Makiko Yamazaki; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)