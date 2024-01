Tokyo (awp/afp) - L'inflation au Japon a de nouveau ralenti en décembre. Le renchérissement est revenu à son plus bas niveau depuis juin 2022 grâce notamment à une décrue des prix du gaz et de l'électricité, selon des données officielles publiées vendredi.

La hausse des prix à la consommation le mois dernier a atteint 2,3% sur un an hors produits frais comme s'y attendait le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg, contre 2,5% en novembre. Cette nouvelle décélération pourrait inciter la Banque du Japon (BoJ), qui vise une inflation stable à 2%, à maintenir ses taux négatifs lors de son annonce de politique monétaire attendue mardi prochain.

La BoJ avait estimé le mois dernier que la hausse des prix au Japon était essentiellement tirée par les coûts importés et non par la demande intérieure, faute d'être accompagnée par une croissance suffisamment robuste de l'économie et des salaires pour l'instant. Et lors de ses dernières prévisions annoncées fin octobre, l'institution avait tablé sur une augmentation des prix à la consommation hors produits frais de 2,8% sur l'exercice 2023/24 qui se terminera fin mars, puis de 2,8% également en 2024/25, estimant cependant qu'elle retomberait à 1,7% en 2025/26.

En excluant également l'énergie en plus des produits frais, l'inflation a ralenti à 3,7% en décembre, contre 3,8% en novembre.

afp/vj