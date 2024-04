Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages a reculé au Japon en février (-0,5% sur un an) pour le 12e mois consécutif, alors que l'inflation continue à progresser plus rapidement que les salaires. Une situation qui pourrait cependant évoluer dans les prochains mois.

Les économistes du consensus Bloomberg attendaient un repli plus fort des dépenses des Japonais en février (-2,9%), après une chute de 6,3% en janvier, qui était la plus forte baisse de cet indicateur en trois ans. La consommation intérieure au Japon souffre de l'effet combiné de l'inflation et de la faiblesse du yen (laquelle est accentuée par la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon).

Alors que l'archipel a été confronté pendant des décennies à une inflation quasi-inexistante voire à la déflation, la hausse des prix à la consommation dépasse les 2% depuis près de deux ans, mais les salaires réels (ajustés de l'inflation) sont quant à eux en recul constant depuis avril 2022. Les choses pourraient évoluer alors que les négociations salariales qui ont lieu chaque printemps au Japon devraient entraîner des augmentations de plus de 5% cette année, un record depuis plus de trente ans.

Cette perspective a incité la Banque du Japon (BoJ) à mettre fin le mois dernier à sa politique de taux négatifs en place depuis 2016 pour soutenir l'activité économique du pays et favoriser l'inflation. Pour l'instant, la BoJ maintient cependant des conditions financières très accommodantes car elle ne pense pas atteindre son objectif d'une inflation stable de 2% hors produits frais, dynamisée par la progression des salaires et de la consommation intérieure, avant la fin de l'exercice 2025/26 au plus tôt.

afp/vj