Tokyo (awp/afp) - Le yen grimpait jeudi de plus de 1% face au dollar et à l'euro, alors que les spéculations sur une prochaine fin de la politique de taux d'intérêt négatif de la Banque du Japon (BoJ) ont repris de plus belle.

Le billet vert s'échangeait pour 145,62 yens (+1,2%) vers 08H00 GMT, contre 147,31 yens mercredi à 21H00 GMT. Il était descendu jusqu'à 145,52 yens vers 07H45 GMT.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a rencontré jeudi le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Un autre haut responsable de la BoJ a évoqué dans un discours cette semaine ce qu'il se passerait si l'institution mettait fin à sa politique de taux négatifs de court terme, en place depuis 2016.

La gestion de la politique monétaire japonaise "deviendra encore plus difficile à partir de la fin de l'année et l'année prochaine", a déclaré M. Ueda, selon l'agence Bloomberg.

La monnaie nippone a été secouée depuis l'an dernier par les incertitudes grandissantes autour de la politique de la BoJ et celle de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A l'inverse de la Fed et de nombreuses autres banques centrales, qui ont vivement relevé leurs taux directeurs face à l'inflation depuis l'an dernier, la BoJ persiste et signe dans sa détermination à conserver une politique monétaire dite ultra-accommodante, afin de soutenir l'économie nippone qui reste fragile.

Et ce même si le Japon est lui aussi confronté à une inflation élevée, supérieure depuis plus d'un an et demi à l'objectif de 2% de la BoJ, alors qu'elle était pendant des années totalement inexistante.

Dernièrement cependant, la devise nippone bénéficie de la faiblesse du dollar, plombé par les anticipations d'une baisse des taux de la Fed face à des signes de ralentissement de l'économie américaine.

La BoJ a aussi procédé à des ajustements à la marge depuis fin 2022 pour gagner en flexibilité, assouplissant à plusieurs reprises son contrôle des rendements obligataires, sans cependant renoncer à son cap monétaire ultra-accommodant, pour l'instant.

M. Ueda n'a pas donné jeudi d'indication sur de nouveaux éléments qui montreraient des progrès vers la réalisation de l'objectif de la BoJ, qui doit annoncer une décision de politique monétaire le 19 décembre.

"Nous n'en sommes peut-être pas encore au stade où nous pouvons parler d'une sortie" de l'assouplissement monétaire, "mais pour nous assurer qu'elle se déroulera en douceur, nous nous efforcerons de transmettre des informations peu de temps avant", a déclaré M. Ueda, cité par Bloomberg.

L'un de ses adjoints, Ryozo Himino, avait laissé entendre la veille qu'un resserrement monétaire pourrait être proche, en relativisant l'impact négatif que pourrait avoir une hausse de taux sur l'économie.

