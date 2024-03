Le yen a chuté face au dollar mardi, les derniers commentaires des officiels japonais ayant atténué les paris sur l'abandon par la Banque du Japon de sa politique de taux d'intérêt négatifs.

Ailleurs, le billet vert a légèrement augmenté avant une lecture clé de l'inflation américaine qui fournira des indices supplémentaires sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer son cycle d'assouplissement des taux.

Le yen a baissé de 0,25 % à 147,26 pour un dollar, sa plus forte baisse quotidienne depuis le 4 mars.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a présenté une évaluation légèrement plus sombre de l'économie du pays qu'il ne l'avait fait en janvier, tandis que le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que le Japon n'était pas à un stade où il pouvait déclarer que la déflation était vaincue. Ces remarques interviennent avant la réunion de politique générale de la BOJ qui se tiendra la semaine prochaine.

"Nous restons d'avis que les résultats des négociations salariales annoncés cette semaine devraient donner le feu vert à la BOJ pour commencer à resserrer sa politique monétaire la semaine prochaine", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises à la MUFG Bank.

Les revendications salariales "ont fourni une preuve supplémentaire que la croissance des salaires est susceptible d'être aussi forte, voire plus forte, au cours de l'année fiscale à venir", a-t-il ajouté.

La plus grande confédération syndicale du Japon, Rengo, a demandé des augmentations de salaire de 5,85 % cette année, dépassant les 5 % pour la première fois en 30 ans.

La volatilité implicite à une semaine du dollar/yen, qui mesure les attentes de variations de prix dans la paire de devises, a bondi à 12,115% mardi, son plus haut niveau depuis décembre, et était à 11,992 en dernier lieu.

L'INFLATION AMÉRICAINE EN LIGNE DE MIRE

Alors que l'on s'attend à ce que les prix à la consommation de base aient augmenté de 0,3 % en février sur une base mensuelle, les investisseurs seront attentifs à toute surprise à la hausse, ce qui pourrait faire dérailler le rythme des réductions de taux attendues par la Fed.

L'indice du dollar a augmenté de 0,1 % pour atteindre 102,9, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau en deux mois (102,33).

La récente chute du billet vert s'explique par les paris croissants sur la possibilité que la Fed commence à réduire ses taux d'ici juin, les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière, ayant renforcé ces attentes.

Les données sur l'emploi publiées vendredi ont également montré que les conditions sous-jacentes du marché du travail dans la plus grande économie du monde s'assouplissaient, le taux de chômage ayant augmenté pour atteindre son plus haut niveau en deux ans, à savoir 3,9 %, en février.

Sur le marché plus large, l'euro est resté stable à 1,0928 $, après avoir atteint un sommet d'environ deux mois la semaine dernière.

Les analystes s'attendent à ce que la Banque centrale européenne communique mercredi le résultat des discussions sur la révision du cadre opérationnel de l'Eurosystème.

"La décision (d'augmenter les réserves obligatoires) a été défendue par le front hawkish de la Banque, et bien qu'elle n'ait pas d'implications claires à court terme pour le marché des changes, la décision de maintenir les réserves obligatoires inchangées pourrait avoir des répercussions sur l'équilibre entre la colombe et le faucon dans les décisions de politique monétaire", a déclaré Francesco Pesole, stratège forex chez ING.

Les marchés monétaires tablent sur une première baisse des taux de la BCE d'ici juin et sur un assouplissement total de 100 points de base d'ici la fin de l'année.

La livre sterling a baissé de 0,2 % à 1,2785 contre un dollar plus fort après une réaction mitigée aux données sur les salaires britanniques qui ont augmenté un peu moins que prévu.

Le dollar australien a baissé de 0,03% à 0,6612 dollar, tandis que le dollar néo-zélandais a reculé de 0,1% à 0,6163 dollar.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,34% à 71 898 $, mais est resté à un cheveu d'un record établi lors de la session précédente.

L'éther a culminé à 4 093,70 dollars, son plus haut niveau depuis 2021, mais a ensuite réduit une partie de ses gains pour s'établir à 3 999,30 dollars.