Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux.

La monnaie japonaise a eu besoin d'un nouvel avertissement d'intervention plus sévère de la part de Tokyo mercredi pour la sortir de son plus bas niveau depuis un an, après que le changement de politique de la banque centrale n'ait pas réussi à exciter les faucons du yen.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré que les autorités étaient "en attente" pour répondre aux récentes chutes "unilatérales et brutales" du yen, intensifiant la rhétorique autour de l'intervention d'achat de yens - ce que le marché a été en alerte au cours des derniers mois.

Alors que l'Europe se réveille, le yen n'est pas loin du plus bas d'un an de 151,74 atteint cette semaine et du plus bas de trois décennies de 151,94 touché l'année dernière, qui avait déclenché une intervention de Tokyo à l'époque.

La vente massive de yens mardi a eu lieu un jour après que la BOJ ait réduit son plafond de rendement de 1 % sur l'obligation à 10 ans. Si les économistes y ont vu un signe sans équivoque que les jours du plafond étaient comptés, les marchés ont estimé que cette mesure était insuffisante pour combler les écarts importants de taux d'intérêt qui ont maintenu la monnaie sous pression.

Comment le marché obligataire japonais a-t-il réagi ? Le rendement des obligations à 10 ans a atteint 0,970 %, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mai 2013, ce qui a incité la Banque du Japon à annoncer une opération d'achat d'obligations d'urgence pour freiner sa progression. Son dernier niveau était de 0,965 %.

L'intensité avec laquelle la BOJ défendra la soi-disant référence de 1 % sera la question clé que se poseront les traders dans les jours à venir.

Pendant ce temps, l'attention des banques centrales se déplace vers les États-Unis, la Fed étant largement attendue sur les taux, même si les commentaires de Jerome Powell seront à nouveau sous les feux de la rampe, les investisseurs analysant chaque mot pour évaluer l'orientation des taux d'intérêt.

Les marchés ont évalué à 29 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en décembre et à 35 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en janvier, selon l'outil FedWatch du CME, les traders s'attendant à ce que la Fed et M. Powell maintiennent une autre hausse sur la table.

Le calendrier économique européen étant peu chargé, les investisseurs devraient continuer à se concentrer sur la Fed et le yen. Les contrats à terme suggèrent que les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : UK S&P Oct PMI et UK Nationwide house price for Oct

Bénéfices : GSK