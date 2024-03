(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se dirigent vers une ouverture à la baisse mardi, alors qu'ils expriment leur prudence avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine. Celle-ci devrait maintenir ses taux d'intérêt, mais l'inflation américaine pourrait inciter la banque centrale à maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

En Asie, la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux négatifs et a abandonné le contrôle de la courbe des rendements en raison de la hausse des salaires et de l'inflation, tandis que la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux, comme on s'y attendait généralement, mais a abandonné son précédent avertissement de ne pas exclure une nouvelle hausse.

Ainsi, le FTSE Mib perd 50,00 points, après avoir clôturé à 33 940,96 points hier soir.

La nuit dernière, le Mid-Cap a gagné 0,2 % à 47 083,27, le Small-Cap 0,6 % à 27 479,35, et l'Italy Growth 0,2 % à 8 064,43.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 13,00 points, le DAX 40 de Francfort a perdu 27,40 points et le CAC 40 de Paris a perdu 13,10 points.

Sur le Mib hier soir, DiaSorin a clôturé en hausse de 1,9 pour cent après la forte baisse de vendredi suite à la publication de ses résultats. La société a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice net en baisse à 159 millions d'euros, contre 240 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 224 millions d'euros, contre 319 millions d'euros en 2022. Les revenus de la période se sont élevés à 1,15 milliard d'euros, contre 1,4 milliard d'euros en 2022.

Leonardo a terminé en tête, en hausse de 2,3 %, suivi par BPER Banca Banco BPM, qui a progressé de 2,0 % et de 1,8 %.

En revanche, Nexi et Iveco Group ont terminé dans le rouge (3,3 % et 2,5 %).

Sur le segment des cadets, Industrie De Nora a clôturé en queue de peloton en abandonnant 7,0% après avoir indiqué lundi qu'elle clôturait l'année 2023 avec un bénéfice net de 231,1 millions d'euros contre 89,7 millions d'euros. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,123 EUR par action, contre 0,12 EUR en 2022. Les revenus de la période se sont élevés à 856,4 millions d'euros, contre 852,8 millions d'euros l'année précédente.

En revanche, Mondadori a terminé en tête avec 4,7 %, suivi par les actions A de MFE - en hausse de 4,6 % - et les actions B, qui ont clôturé en hausse de 4,6 %. La société a annoncé lundi qu'elle devrait clôturer l'année 2023 avec des bénéfices attendus supérieurs à 217 millions d'euros par rapport à l'année précédente, en excluant l'effet comptable de la consolidation de ProsiebenSat1. Le chiffre d'affaires publicitaire du premier trimestre devrait quant à lui être supérieur de 5 % à celui de la même période de 2023, tant en Italie qu'en Espagne.

Saras - dans le vert de 1,5% - a déclaré vendredi qu'il a clôturé 2023 avec un bénéfice net déclaré de 313,9 millions d'euros, contre 416,9 millions d'euros en 2022.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,15 EUR contre 0,19 EUR par action pour le budget 2022.

Ascopiave - dans le rouge de 0,6% - a annoncé lundi qu'elle avait approuvé le plan stratégique jusqu'en 2027, confirmant les orientations stratégiques de l'année dernière et traçant un chemin de croissance durable dans les activités principales de la distribution de gaz et de l'énergie renouvelable, a expliqué la société dans une note.

En détail, le plan prévoit un EBITDA de 139 millions d'euros et un bénéfice net de 42 millions d'euros jusqu'en 2027.

PharmaNutra - dans le rouge de 0,3 pour cent - a publié vendredi ses résultats pour l'exercice 2023, qui s'est clôturé avec un bénéfice de 12,8 millions d'euros, contre 15,1 millions d'euros l'année précédente.

Le chiffre d'affaires consolidé en 2023 s'est élevé à 100,2 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport aux 83,4 millions d'euros enregistrés en 2022.

Du côté des petites capitalisations, le conseil d'administration de Bioera - qui a clôturé l'année en hausse de 24% - a approuvé dimanche soir le projet de comptes pour 2023, qui se solde par une perte de 3,5 millions d'euros, contre 5,4 millions d'euros l'année précédente.

Le total des revenus s'est élevé à 1,4 million d'euros, contre 3,7 millions d'euros l'année précédente à la même période.

GPI - en hausse de 7,3% - a suivi, après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé la vente de la totalité du capital social d'Argentea à Zucchetti Hospitality pour environ 99 millions d'euros, sur la base de la valeur des capitaux propres d'Argentea d'environ 105 millions d'euros.

L'IRCE - en hausse de 1,1 pour cent - a annoncé vendredi des revenus de 402,8 millions d'euros en 2023, contre 454,7 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La période s'est terminée par un bénéfice de 8,2 millions d'euros, contre 9,2 millions d'euros en 2022.

L'Ebitda au 31 décembre s'élève à 21,4 millions d'euros contre 19,4 millions d'euros en 2022.

Landi Renzo a terminé dans le rouge de 3,7% après avoir déclaré qu'il a clôturé 2023 avec des revenus de 303,3 millions d'euros, dont 212,9 millions d'euros liés à Green Transporatation et 90,4 millions d'euros à Clean Tech Solutions.

L'EBITDA ajusté préliminaire était de 7 millions d'euros, dont 3,1 millions d'euros liés au transport vert et 3,9 millions d'euros aux solutions de technologie propre.

I Grandi Viaggi - dans le rouge de 0,8% - a déclaré vendredi qu'il avait clôturé le premier trimestre de 2024 avec une perte de 1,3 millions d'euros, "en raison de la saisonnalité", a déclaré la société dans une note, et en ligne avec le résultat négatif pour la même période de l'année dernière.

Parmi les PME, le conseil d'administration d'Italian Wine Brands - dans le vert à hauteur de 5,3% - a approuvé lundi ses résultats financiers pour 2023, faisant état d'un résultat net de 16,5 millions d'euros, contre 14,2 millions l'an dernier.

Le conseil d'administration a ainsi proposé la distribution d'un dividende de 0,50 EUR par action, contre 0,10 EUR un an plus tôt.

Intred - en hausse de 3,5 % - a indiqué lundi avoir clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice net de 8,2 M EUR, contre 8,7 M EUR en 2022, en légère baisse en raison de la hausse des frais financiers liée à l'augmentation des emprunts de la société pour financer de nouveaux investissements sur son réseau propriétaire.

Siav a clôturé en hausse de 18% après avoir annoncé ces derniers jours que sa filiale Mitric avait conclu un accord de distribution stratégique avec Gulf Software Distribution, l'un des principaux acteurs de la distribution à valeur ajoutée d'IBM au Moyen-Orient.

À New York, le Dow a augmenté de 0,2 %, le Nasdaq a progressé de 0,8 % et le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,6 %.

En Asie, le Nikkei a progressé de 0,7 %, le Shanghai Composite a enregistré une baisse de 0,7 %, tandis que le Hang Seng a reculé de 1,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0863 USD contre 1,0873 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2702 USD contre 1,2724 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 86,85 dollars contre 86,31 dollars à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 154,46 USD l'once contre 2 159,77 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1100 CET il y aura la publication de l'indice ZEW des conditions économiques et du sentiment pour l'Allemagne et la zone euro.

Au même moment, Eurostat annoncera l'indice des coûts de la main-d'œuvre pour le quatrième trimestre.

Dans l'après-midi, à 1330 CET, les données sur les permis de construire et les nouvelles constructions aux États-Unis sont attendues, tandis que l'inflation de février est attendue au Canada.

Plusieurs résultats sont attendus sur la Piazza Affari, notamment ceux de Confinvest, FILA et GEL.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

