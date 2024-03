Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo progressait laborieusement mardi en début de séance, après le petit repli de Wall Street la veille et des avertissements du gouvernement japonais contre les "spéculations" sur le yen.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,11% à 40.457,91 points peu avant 01H00 GMT et l'indice élargi Topix avait encore moins d'élan (+0,06% à 2.779,22 points).

La Bourse de New York a calé lundi, après une série de records la semaine dernière, et se tourne désormais vers des indicateurs attendus plus tard cette semaine, comme l'indice d'inflation PCE vendredi.

Le risque d'une nouvelle intervention du Japon sur le marché des changes est monté d'un cran depuis lundi, quand le vice-ministre des Finances Masato Kanda a jugé que la grande faiblesse actuelle du yen était "clairement tirée par des spéculations".

"Nous agirons de manière appropriée contre des fluctuations excessives, sans exclure aucune option", a ajouté M. Kanda.

Le Japon était intervenu la dernière fois en 2022 sur le marché des changes pour soutenir le yen, quand le dollar approchait les 152 yens. Or le billet vert vaut actuellement plus de 151 yens, en dépit du début de normalisation de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) la semaine dernière.

Le plan de Nissan ne convainc pas

Le titre de Nissan chutait de plus de 5%, les investisseurs n'étant ainsi convaincus par le nouveau plan de moyen terme du groupe présenté la veille.

Au niveau mondial, Nissan veut augmenter ses ventes annuelles en volume d'un million de véhicules d'ici trois ans, malgré son sévère déclin actuellement en Chine. Et il veut en même temps améliorer sa rentabilité, grâce notamment à d'importantes économies de coûts espérées dans l'électrique.

Les objectifs "paraissent ambitieux" et Nissan risque de négliger sa discipline financière pour faire une course aux volumes, a estimé l'analyste automobile Tatsuo Yoshida de Bloomberg Intelligence.

Le pétrole reste en hausse

Le yen était quasi stable face au dollar, qui valait 151,37 yens vers 00H50 GMT contre 151,42 yens lundi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était lui aussi quasi inchangé, un euro se négociant pour 164,09 yens contre 164,15 yens la veille.

La monnaie européenne était par ailleurs stable par rapport au billet vert, à 1,0841 dollar pour un euro.

Le pétrole était en légère hausse, après avoir fortement grimpé lundi: vers 00H40 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,2% à 82,11 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,1% à 86,84 dollars.

etb/juf