Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo baissait mercredi en matinée, influencée par le recul des valeurs technologiques à Wall Street et par la remontée du yen après des avis de responsables de la Banque du Japon (BoJ) suggérant une prochaine normalisation monétaire.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,8% à 35.777,92 points après 01H10 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,26% à 2.520,35 points.

La Bourse de New York avait connu une séance mitigée la veille, son indice technologique Nasdaq ayant pâti notamment du repli des titres de géants du secteur comme Microsoft et Alphabet malgré leurs annonces de résultats plus solides que prévus.

Les valeurs exportatrices nippones étaient par ailleurs sous pression après le rebond du yen qui a suivi la publication mercredi matin d'une synthèse des opinions de responsables de la BoJ laissant entendre que l'institution pourrait prochainement mettre fin à ses taux négatifs.

Certains de ces responsables ont noté les perspectives accrues de parvenir à un "cercle vertueux" avec une inflation portée par la demande, elle-même soutenue par des hausses de salaires.

Tech en berne

Certaines valeurs technologiques japonaises battaient de l'aile dans le sillage du recul du Nasdaq à Wall Street: SoftBank Group lâchait 1,7%, et dans l'industrie des semi-conducteurs Advantest perdait 2,8% et Tokyo Electron 1,8%.

Le yen se renforce

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui se négociait pour 147,52 yens vers 01H00 GMT contre 147,61 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise progressait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 159,95 yens contre 160,07 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, un euro valant 1,0842 dollar contre 1,0845 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dans le vert: le baril de WTI américain gagnait 0,23% à 78,00 dollars vers 00H55 GMT.

mac/lpa