Tokyo (awp/afp) - Après trois séances de rebond d'affilée, la Bourse de Tokyo lâchait du lest jeudi en matinée, prudente avant des indicateurs macroéconomiques américains importants et une décision monétaire de la Banque du Japon (BoJ) vendredi, tandis que la glissade du yen continue.

L'indice vedette Nikkei reculait de 1,21% à 37.995,81 points vers 00H40 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,88% à 2.686,98 points.

La Bourse de New York a été attentiste mercredi avant de nouveaux résultats d'entreprises, la première estimation du PIB américain au premier trimestre prévue ce jeudi et l'indice d'inflation PCE vendredi.

Au Japon, un statu quo monétaire de la BoJ est très largement attendu vendredi. L'accent de sa réunion de deux jours devrait être mis sur le probable relèvement de ses prévisions d'inflation et surtout sur la grande faiblesse du yen, qui commence à devenir problématique, y compris pour les grandes entreprises du pays.

Le dollar a d'ailleurs franchi mercredi le palier des 155 yens, un nouveau plus haut face à la monnaie japonaise depuis 1990.

Une intervention du Japon sur le marché des changes paraît ainsi de plus en plus probable si la descente aux enfers du yen se poursuit à ce rythme dans les jours qui viennent.

La tech japonaise recule après Meta

Les valeurs technologiques nippones accusaient le coup de la publication mercredi des résultats trimestriels de Meta (Facebook, Instagram). Les performances financières du géant technologique américain ont été solides, mais sa prévision de chiffre d'affaires a déçu et l'ampleur de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) commence à inquiéter les investisseurs. Son action a chuté de 15% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Tokyo Electron cédait 2,26% vers 00H40 GMT, et le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group lâchait 1,07%.

Le dollar reste au-dessus des 155 yens

Le dollar s'échangeait pour 155,32 yens vers 00H40 GMT, contre 155,35 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro valait 166,25 yens contre 166,20 yens la veille, et cotait à 1,0702 dollar contre 1,0699 mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain abandonnait 0,1% à 82,73 dollars à 00H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,08% à 87,95 dollars.

