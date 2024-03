Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé en nette hausse lundi, soutenue par la baisse du yen et la probabilité de plus en plus forte d'un resserrement monétaire de la Banque du Japon (BoJ), mardi, après l'annonce de hausses salariales record au Japon.

L'indice vedette Nikkei a bondi lundi de 2,67%, à 39.740,44 points, et l'indice élargi Topix a gagné 1,92%, à 2.721,99 points.

Les informations de presse prédisant que la BoJ décidera mardi de mettre fin à ses taux négatifs en vigueur depuis 2016, ce qui a déjà été largement anticipé par le marché, ont "réduit l'incertitude concernant la politique monétaire de la BoJ et entraîné une vague d'achats" d'actions, a commenté IwaiCosmo Securities dans une note.

L'affaiblissement du yen, un facteur positif pour les résultats des entreprises exportatrices nippones, a également apporté un soulagement sur la place tokyoïte.

Les négociations salariales annuelles de printemps au Japon ont abouti à une nouvelle hausse record depuis 1991 (+5,28%), selon de premiers résultats annoncés vendredi par la confédération syndicale Rengo, ce qui devrait constituer un argument supplémentaire pour le changement de cap de la BoJ.

Selon des sources citées par l'agence Kyodo, la banque centrale relèvera mardi son taux de référence pour les opérations de prêt interbancaires dans une fourchette allant de 0 à 0,1%, contre -0,1 à 0% actuellement.

Toujours d'après ces sources, la BoJ devrait également mettre fin à son contrôle de la courbe des rendements obligataires, mais elle maintiendrait son programme de rachats massifs d'obligations pour prévenir la flambée des taux d'intérêt à long terme.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait de 0,2% vers 06H30 GMT.

Collaboration dans l'électrique de Nissan et Honda

Les constructeurs automobiles japonais Nissan (+4,07%) et Honda (+2,69%), deux rivaux historiques, ont vu leur titre grimper après avoir confirmé vendredi qu'ils envisageaient un "partenariat stratégique" dans l'électrique et les logiciels, espérant se renforcer face au "tournant significatif" auquel est confronté l'industrie automobile avec une concurrence accrue de nouveaux acteurs, notamment chinois.

Nissan a par ailleurs annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec son partenaire Mitsubishi Motors (+3,09%) afin d'explorer "une initiative conjointe dans le domaine de la mobilité de nouvelle génération" face à certains problèmes sociétaux liés au déclin démographique du Japon, en particulier dans les campagnes, comme la difficulté d'y maintenir des réseaux de transports en commun.

Le yen reflue

Le dollar progressait à 149,20 yens vers 06H45 GMT, contre 149,04 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait aussi face à la devise nippone, valant 162,46 yens contre 162,29 yens en fin de semaine dernière.

Mais l'euro était parfaitement stable face au billet vert, se négociant pour 1,0889 dollar comme vendredi.

Le pétrole était en hausse: vers 06H30 GMT, le baril de WTI américain progressait de 0,57% à 81,50 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,47% à 85,74 dollars.

mac/er