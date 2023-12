Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait mardi matin en ordre dispersé, attentiste comme la veille avant une décision monétaire de la Banque du Japon (BoJ) attendue en milieu de séance, et qui pourrait donner des clés sur ses intentions en 2024.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,17% à 32.814,10 points vers 00H50 GMT tandis que l'indice élargi Topix cédait 0,14% à 2.313,51 points.

La plupart des économistes tablent sur un statu quo de la BoJ. Mais les marchés vont guetter les moindres signes annonciateurs d'une normalisation graduelle de sa politique monétaire l'an prochain, et savent qu'ils ne sont jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute avec la banque centrale nippone.

Le ministre japonais de la Revitalisation économique, Yoshitaka Shindo, assistait à la deuxième journée de réunion de la BoJ ce mardi. La présence d'un ministre à cette réunion est inhabituelle et interpellait donc les investisseurs dans une certaine mesure.

Gros pari américain de Nippon Steel

Grandes manoeuvres dans l'acier mondial: le premier sidérurgiste japonais Nippon Steel (-5,34% vers 00H50 GMT) a annoncé lundi son intention de racheter l'américain US Steel pour 14,1 milliards de dollars, soit une généreuse prime de 40% par rapport au cours de clôture de ce groupe vendredi dernier.

Le syndicat des métallurgistes aux Etats-Unis USW voit cependant cette offre japonaise d'un très mauvais oeil car il aurait préféré un repreneur américain.

Si cette méga-acquisition était validée par les actionnaires de US Steel et par les autorités réglementaires, elle devrait considérablement renforcer Nippon Steel aux Etats-Unis, où la demande d'acier pour les infrastructures et l'industrie automobile est robuste.

Le pétrole s'assagit

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar, qui valait 142,61 yens vers 00H55 GMT contre 142,78 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait aussi un peu par rapport à la devise japonaise, à raison d'un euro pour 155,71 yens contre 155,96 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, à raison d'un euro pour 1,0918 dollar contre 1,0924 dollar lundi à 21H00 GMT.

Après avoir fortement grimpé lundi en raison des tensions en mer Rouge faisant craindre des perturbations du transport maritime mondial, le marché du pétrole se calmait: vers 00H35 GMT le baril de WTI américain gagnait à peine 0,07% à 72,52 dollars.

