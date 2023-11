Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait en grande forme mercredi, reflétant le soulagement des investisseurs au Japon après les ajustements mineurs de la Banque du Japon (BoJ) à sa politique monétaire la veille, qui ont fait plonger le yen.

L'indice vedette Nikkei progressait de 1,77% à 31.404,72 points vers 00H55 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 1,97% à 2.298,03 points.

La BoJ a annoncé mardi un nouvel assouplissement de son contrôle des rendements obligataires sans cependant renoncer à son cap monétaire ultra-accommodant, laissant inchangé son principal taux directeur négatif à -0,1% et promettant de poursuivre "patiemment son assouplissement monétaire" pour soutenir l'économie japonaise.

"Le bon déroulement de la réunion de la BoJ est un facteur positif pour les actions japonaises, et pour le moment il n'y aura pas d'autres changements de politique monétaire et la fin du taux négatif est encore loin", a commenté Mitsushige Akino de Ichiyoshi Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

Le changement de la BoJ, jugé trop subtil par les cambistes qui attendaient un resserrement monétaire, a précipité le yen dans les abysses: le dollar a atteint dans la nuit 151,72 yens, au plus fort depuis un an, et l'euro a bondi a 160,85 yens, un record depuis 2008.

Le recul du yen, facteur positif pour les valeurs japonaises exportatrices, a aussi été accéléré par la publication mardi soir de chiffres montrant que le ministère japonais des Finances n'était pas intervenu en octobre sur le marché des changes pour soutenir sa monnaie nationale.

Toyota

Le constructeur automobile japonais Toyota (+4,2%) a annoncé mardi un investissement supplémentaire de 8 milliards de dollars dans son usine de batterie en construction en Caroline du Nord (sud-est des Etats-Unis), portant le total à près de 14 milliards, et compte ajouter environ 3.000 emplois supplémentaires à son projet.

Le géant japonais, qui tente de rattraper son retard dans l'électrique, doit par ailleurs annoncer avant la clôture les résultats du premier semestre de son exercice 2023/24, marqué par des ventes record en volume.

Légère remontée du yen

Sur le marché des changes, le dollar restait à un niveau élevé face au yen: vers 00H50 GMT le billet vert s'échangeait pour 151,42 yens contre 151,68 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro refluait à 160,09 yens contre 160,40 yens la veille. Et la monnaie européenne valait 1,0574 dollar, contre 1,0575 dollar mardi.

Les prix du pétrole progressaient: vers 00H45 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,19% à 81,17 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,27% à 85,25 dollars.

mac/lpa