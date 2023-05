Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les banques centrales de Corée du Sud et d'Indonésie annoncent leurs décisions en matière de taux d'intérêt jeudi, dans un contexte de nervosité croissante sur les marchés mondiaux, où l'on craint que les États-Unis ne soient en train de somnoler vers un défaut de paiement catastrophique et sans précédent.

La Banque de Corée et la Banque d'Indonésie devraient toutes deux maintenir leurs taux directeurs de référence à 3,50 % et 5,75 %, respectivement, et les conserver jusqu'au troisième trimestre avant de diverger.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOK réduise ses taux au quatrième trimestre et à ce que la BI assouplisse sa politique au début de l'année prochaine. L'impact sur les marchés, en particulier sur le marché des changes, proviendra probablement des déclarations de politique générale.

Le won a légèrement augmenté cette semaine, atteignant mardi son plus haut niveau sur un mois à près de 1 300 dollars. La roupie a connu une évolution inverse ces derniers temps, passant d'un plus haut d'un an au début du mois à un niveau proche de 15 000 pour un dollar.

Le dollar néo-zélandais, quant à lui, cherchera à se remettre de sa chute mercredi. À un moment donné, en baisse de 2,5 %, il était en passe de connaître sa pire journée depuis plus de trois ans, après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux à un niveau inégalé depuis 14 ans, mais a signalé qu'elle avait fini de resserrer sa politique.

La dépréciation du yuan chinois se poursuit, passant sous la barre des 7,00 dollars pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre, dans un contexte de détérioration des relations sino-américaines, notamment en ce qui concerne le commerce et la cybersécurité.

Quels que soient les facteurs régionaux qui influencent les prix et le sentiment du marché jeudi, le tableau d'ensemble sera dominé par une nouvelle journée sans accord à Washington pour relever la limite de la dette fédérale de 31,4 trillions de dollars.

Wall street a clôturé dans le rouge, l'indice MSCI World a chuté d'environ 1 % pour la deuxième journée consécutive, et l'indice de référence japonais Nikkei 225 a finalement eu le vertige à son nouveau plus haut de 33 ans et a enregistré sa plus forte baisse en sept semaines.

Les pourparlers entre les principaux républicains et démocrates se poursuivent, mais plus ils se prolongent sans accord, plus les investisseurs deviennent nerveux. Le gouvernement américain étant potentiellement à quelques jours d'un défaut de paiement, le rendement de certains bons du Trésor arrivant à échéance au début du mois de juin a dépassé les 7 %.

Alors que les craintes liées au plafond de la dette font grimper les rendements des obligations à très court terme, les marchés des taux d'intérêt continuent d'anticiper une hausse des taux de la Fed le mois prochain. Il s'agit d'une danse curieuse : la Fed ne relèverait certainement pas ses taux si les États-Unis se trouvaient en situation de défaut de paiement.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- PIB de Singapour (T1)