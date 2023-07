L'inflation des prix à la consommation en Nouvelle-Zélande a été légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre, entraînant une hausse des taux de swap alors que le marché repousse les attentes concernant la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer à réduire le taux d'intérêt.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,0 % en glissement annuel au deuxième trimestre, plus lentement que l'augmentation de 6,7 % au premier trimestre, a déclaré Statistics New Zealand dans un communiqué mercredi. L'inflation est désormais inférieure au taux record de 7,3 % enregistré au deuxième trimestre 2022.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,1 % en glissement trimestriel, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 1,2 % enregistrée au premier trimestre. Les données sont légèrement supérieures aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une hausse de 1,0 % pour le trimestre et de 5,9 % pour l'année.

L'inflation est un défi important pour la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui a réagi en augmentant les taux d'intérêt à 5,5 %, alors qu'ils n'étaient que de 0,25 % en octobre 2021.

Bien qu'elle ait déclaré qu'elle pensait désormais que les augmentations de taux avaient l'impact souhaité sur la réduction de l'inflation, elle s'attend à ce que les taux se maintiennent à un "niveau restrictif" dans un avenir prévisible.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,4 % pour atteindre 0,6297 USD, tandis que les taux de swap à deux ans ont augmenté de 8 points de base pour atteindre 5,415 %, les marchés ayant repoussé le moment où ils s'attendaient à la première réduction.

"Les données renforcent le fait que la RBNZ ne peut pas encore se féliciter d'un travail bien fait", a déclaré Kim Mundy, économiste principal de l'ASB. "De plus, la RBNZ sera probablement préoccupée par le fait que les hausses de prix se sont généralisées au deuxième trimestre.

Les principaux moteurs de l'inflation annuelle ont été les prix de l'alimentation et du logement, a déclaré Statistics New Zealand dans un communiqué.

"Avec des prix alimentaires en hausse de 12,3 % par an, les consommateurs peuvent acheter des alternatives moins chères pour maintenir leur facture alimentaire à un niveau plus bas", a déclaré Nicola Growden, responsable des prix à Statistics New Zealand.

"Le prix de la construction d'une nouvelle maison a augmenté de plus d'un tiers au cours des trois années qui ont suivi le trimestre de juin 2020", a-t-elle ajouté.

Statistics New Zealand a ajouté que l'inflation non commerciale avait ralenti pour atteindre 6,6 % en glissement annuel, ce qui représente un record de 6,8 % en 20 ans.