Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une hausse attendue des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande sera la principale préoccupation régionale des marchés de l'Asie et du Pacifique mercredi, alors qu'une nouvelle journée sans accord à Washington sur le plafond de la dette américaine risque d'assombrir le sentiment des investisseurs mondiaux.

Wall street a terminé en forte baisse mardi et les rendements américains ont grimpé en flèche - une vente aux enchères de bons du Trésor à 21 jours a donné lieu à un rendement élevé de 6,2 % et le rendement des bons à un mois a atteint des sommets historiques de 5,888 % - alors que l'éventualité d'un défaut de paiement sans précédent des États-Unis se rapproche.

Ces derniers jours, des bruits positifs ont été entendus de part et d'autre des discussions à Washington, mais aucun accord n'a été trouvé.

Les marchés ont pour la plupart ignoré l'impasse - après tout, le Congrès a agi 78 fois pour relever de façon permanente, étendre temporairement ou réviser la définition de la limite de la dette depuis 1960.

Mais ils vacillent à présent et, si la secrétaire au Trésor Janet Yellen a raison, le gouvernement sera à court de liquidités jeudi prochain.

Toutefois, les indicateurs économiques américains et mondiaux ont été étonnamment optimistes ces derniers temps, comme le montrent les rapports sur l'indice flash des directeurs d'achat pour le mois de mai. Le climat de confiance qui règne au Japon se poursuit : le secteur manufacturier enregistre sa première croissance en sept mois et la croissance du secteur des services atteint un niveau record.

Le principal événement en Asie mercredi sera la hausse attendue de 25 points de base de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande à 5,50 %, mais l'accent sera mis sur la question de savoir si les taux seront plus élevés que prévu dans le sillage du budget de relance de la semaine dernière.

D'autre part, après avoir surpris les marchés financiers avec une hausse de 50 points de base à 5,25 % en avril, la RBNZ est également sous pression pour modérer son rythme de resserrement alors que l'économie est au bord de la récession.

Les investisseurs surveilleront également les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui semblent se détériorer de jour en jour, avec des interdictions et des contre- interdictions dans les secteurs des puces et de la cybersécurité.

Un haut responsable du Congrès a déclaré mardi que Washington devrait ajouter le fabricant chinois de puces mémoire Changxin Memory Technologies (CXMT) à une liste noire commerciale après que Pékin a interdit cette semaine la vente de certaines puces de la société américaine Micron Technology Inc (MU.O).

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande

- Inflation au Royaume-Uni (avril)

- Indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (mai)