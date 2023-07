La banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu le taux d'escompte à 5,5 % mercredi, marquant une pause comme prévu et signalant que les taux resteraient en suspens pendant un certain temps, la plupart des économistes s'attendant toujours à ce que les réductions de taux aient lieu en 2024.

Le pays étant en récession technique, la RBNZ a déclaré que le taux officiel d'escompte (OCR) avait limité les dépenses comme prévu, mais qu'il devrait rester élevé, car l'inflation ne devrait tomber dans sa fourchette cible que d'ici le second semestre de l'année prochaine.

"Le Comité a convenu que le taux officiel d'escompte devra rester à un niveau restrictif dans un avenir prévisible", a indiqué le communiqué de la RBNZ, à la suite de la décision qui avait été unanimement attendue dans un sondage Reuters réalisé auprès de 25 économistes.

Le dollar néo-zélandais est actuellement en hausse de 0,6 % à la suite de la décision, mais cette hausse est due en grande partie à la faiblesse générale du dollar américain.

La RBNZ, qui a été l'une des premières à retirer les mesures de relance de l'ère pandémique, a lutté pour freiner l'inflation, augmentant les taux de 525 points de base en 20 mois dans le cadre du resserrement le plus agressif depuis l'introduction du taux officiel d'escompte en 1999.

Nick Tuffley, économiste en chef de l'ASB Bank, a déclaré que l'ASB reste d'avis que la RBNZ a fait assez pour maîtriser l'inflation, mais qu'elle restera prudente pour le moment.

"Nous ne prévoyons pas de réduction du ROC avant le mois de mai de l'année prochaine, à plus ou moins long terme", a déclaré M. Tuffley dans une note à l'intention des clients.

L'inflation annuelle de la Nouvelle-Zélande a diminué ces derniers mois et se situe actuellement à 6,7 %, juste en dessous de son plus haut niveau depuis trois décennies. Le compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire indique que le comité s'attend à ce que l'inflation diminue pour atteindre l'objectif de 1 % à 3 % de la banque centrale d'ici le second semestre de 2024.

"La croissance des dépenses de consommation s'est ralentie et l'activité de construction résidentielle a diminué, tandis que les prix de l'immobilier sont revenus à des niveaux plus durables", indique le communiqué de la RBNZ.

Capital Economics prévoit que l'affaiblissement des conditions économiques ramènera l'inflation dans la fourchette cible de la banque centrale au cours du premier semestre 2024, et s'attend donc à ce que la RBNZ commence à réduire ses taux au cours du premier trimestre 2024, a déclaré l'économiste Abhijit Surya dans une note.