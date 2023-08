Les dollars australien et néo-zélandais ont atteint leur plus bas niveau en neuf mois mercredi, les investisseurs ayant encore à faire face à des données économiques moroses en provenance de Chine, bien que le kiwi ait rebondi plus tard grâce à des perspectives légèrement optimistes pour les taux locaux.

L'Aussie a chuté de 0,4 % à 0,6428 $, son plus bas niveau depuis le 10 novembre. Il a rapidement trouvé des acheteurs à un niveau de soutien majeur de 0,6450 $ et était en dernier lieu à 0,6452 $. Toute rupture de ce niveau l'amènerait à des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis le mois d'octobre.

Le dollar kiwi a inversé sa perte antérieure pour être 0,2% plus haut à 0,5966 $, après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait maintenu les taux d'intérêt à 5,5% comme prévu, mais a signalé que les taux pourraient devoir rester plus longtemps à un niveau plus élevé.

La RBNZ voit maintenant un risque que le taux d'intérêt soit plus élevé que le niveau actuel si l'activité et les mesures d'inflation ne ralentissent pas autant que prévu, bien que le gouverneur Adrian Orr ait semblé un peu dovish en disant que les projections de taux d'intérêt de la banque ne sont pas des indications prévisionnelles.

Les swaps de taux d'intérêt de référence à deux ans ont rebondi sur un creux antérieur pour augmenter de 2 points de base à 5,5050 %, et les marchés impliquent maintenant une probabilité de 30 % que la RBNZ puisse procéder à une nouvelle hausse en novembre.

"Le biais à court terme de la piste OCR implique que les choix du MPC (Comité de politique monétaire) lors des prochaines réunions se situeront entre le statu quo et une nouvelle augmentation de l'OCR", a déclaré Kelly Eckhold, économiste en chef chez Westpac NZ.

"Westpac continue de s'attendre à une augmentation de 25 points de base du ROC lors de la déclaration de politique monétaire de novembre.

Les économistes de Capital Economics se disent moins confiants quant à leur prévision selon laquelle la banque passerait à un cycle d'assouplissement d'ici le premier trimestre 2024, bien qu'ils considèrent toujours que les taux ont atteint leur maximum.

Ailleurs, la baisse des risques s'est poursuivie après la publication de données chinoises médiocres et de ventes au détail élevées aux États-Unis, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis.

Le rendement des obligations d'État australiennes à trois ans a baissé de 5 points de base à 3,913 %, tandis que les rendements à 10 ans ont baissé de 4 points de base à 4,228 %. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Lincoln Feast.)