Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux mois face à un panier de devises, alors que les craintes d'un défaut de paiement désastreux des Etats-Unis augmentent après que la société de notation Fitch a placé la note "AAA" de la dette des Etats-Unis sous surveillance négative.

Le billet vert a paradoxalement bénéficié de la demande de valeurs refuges alors qu'il ne reste plus qu'une semaine pour trouver une solution aux négociations sur le plafond de la dette avant la "date X" du 1er juin, date à laquelle le Trésor a prévenu qu'il ne serait pas en mesure de payer toutes ses factures.

La monnaie américaine a également bénéficié de la réduction des paris sur les baisses de taux de la Réserve fédérale cette année, l'économie s'étant montrée résistante aux effets de la campagne de resserrement agressive menée jusqu'à présent par la banque centrale.

Cette situation contraste avec les signes croissants de malaise économique en Europe et en Chine, qui ont fait chuter ces monnaies à leurs plus bas niveaux plurimensuels.

"Le dollar a connu une hausse importante et solide, et il y a de bonnes raisons à cela", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, soulignant en particulier la demande de refuge dans le cadre de l'impasse sur le plafond de la dette, ainsi que les signes de ralentissement en Chine et en Europe.

"Je pense que le dollar pourrait être à la veille d'une nouvelle hausse de 2 %, et Fitch pourrait être l'élément déclencheur.

L'indice du dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six grands pairs et qui est fortement pondéré en faveur de l'euro, a augmenté d'environ 0,2% à 104,05, le plus haut depuis le 17 mars.

Sycamore a déclaré qu'une rupture durable au-dessus de 104 pourrait conduire à un test de 106.

Le dernier signe de faiblesse en Europe est venu d'une détérioration plus importante que prévu de la confiance des entreprises allemandes.

L'euro a glissé d'environ 0,1%, assez pour rafraîchir un plus bas de deux mois à 1,0733 $.

La livre sterling a reculé de 0,2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 3 avril, à 1,2332 dollar.

Face au yen, le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis le 30 novembre, à 139,705.

Le yuan chinois a renoué avec son plus bas niveau depuis six mois, baissant à 7,0879 pour un dollar sur le marché offshore.

Le géant asiatique a produit une cascade d'indicateurs économiques décevants, tous indiquant une demande de consommation terne et suggérant que la reprise post-pandémique a déjà fait son temps.

"La PBoC (Banque populaire de Chine) a montré peu d'intention de défendre le (yuan)", a écrit dans une note à ses clients Ken Cheung, stratégiste en chef pour les devises asiatiques chez Mizuho Bank.

Il s'attend à ce que le yuan reste sous pression jusqu'à ce que les données économiques du pays s'améliorent ou que la PBoC prenne des mesures pour stabiliser le marché des devises.

Le dollar australien a ressenti l'impact de la faiblesse économique de la Chine de manière aiguë en raison de ses liens commerciaux étroits, glissant à un plus bas de 6 mois et demi de 0,65235 $ jeudi.

Le dollar néo-zélandais est toujours sous le choc de la décision de la banque centrale mercredi, qui a provoqué une baisse de 2,2%. Il a encore glissé de 0,4% pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-novembre à 0,6082$.

Pendant ce temps, les traders du marché monétaire américain ont réduit les attentes de réduction des taux de la Fed cette année à seulement un quart de point en décembre, contre 75 points de base auparavant.

Ils ont également augmenté les chances d'une nouvelle hausse d'un quart de point en juin à environ 1 sur 3, après que plusieurs responsables de la Fed aient adopté des positions optimistes récemment, alors que l'inflation à la consommation est encore deux fois plus élevée que l'objectif de 2 %.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mercredi lors d'un événement en Californie : "La question de savoir si nous devons augmenter ou non notre taux de change lors de la réunion de juin dépendra de la manière dont les données seront publiées au cours des trois prochaines semaines".

"Je ne suis pas favorable à l'arrêt des hausses de taux à moins que nous n'obtenions des preuves claires que l'inflation se rapproche de notre objectif de 2 %.