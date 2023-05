7Le dollar néo-zélandais et les rendements locaux ont chuté mercredi après que la Banque de réserve a annoncé une hausse des taux d'intérêt peu encourageante et a signalé que les augmentations sont essentiellement terminées, un résultat choquant qui a fait bondir l'Aussie par rapport au kiwi.

Le dollar kiwi a chuté de 1 % pour atteindre son plus bas niveau en trois semaines à 0,6180 $, s'approchant d'un niveau de soutien majeur de la moyenne mobile de 200 jours à 0,6155 $.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux d'intérêt mercredi de 25 points de base à 5,5 %, après avoir envisagé une pause. La RBNZ prévoit également que les taux atteindront leur maximum au niveau actuel de 5,5 %, avant que les réductions de taux ne commencent à partir du troisième trimestre de l'année prochaine, selon les dernières prévisions.

Le marché était divisé entre une hausse de 25 points de base ou de 50 points de base avant la décision, beaucoup pariant que les taux pourraient atteindre 6 % étant donné que le budget du gouvernement ce mois-ci devrait augmenter les pressions inflationnistes, et que la RBNZ a toujours surpris les marchés par son côté hawkish.

Les swaps de taux d'intérêt de référence à deux ans, qui ont atteint leur plus haut niveau en 14 ans à 5,5750 % plus tôt dans la journée, ont chuté de 32 points de base à 5,1750 %.

L'Aussie a gagné du terrain sur le kiwi, en hausse de 0,9 % à NZ$ 1,0673, inversant une récente tendance à la baisse, qui était motivée par les attentes d'une Banque de réserve d'Australie dovish et d'une RBNZ hawkish.

"C'est une indication que le cycle de resserrement est terminé. Personne ne s'y attendait vraiment", a déclaré Jason Wong, stratège à la Bank of New Zealand à Wellington.

"Mais le marché, en récession et avec la fin du cycle de resserrement, voudra évaluer un assouplissement plus tôt que ce qu'a indiqué la Banque de réserve".

Cela a également entraîné une baisse de 0,2 % de l'Aussie par rapport au dollar américain, à 0,6597 $, son plus bas niveau depuis un mois et à un cheveu de son plus bas niveau de 2023, à savoir 0,6565 $.

Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia, s'attend à ce que le dollar australien atteigne son plus bas niveau depuis le début de l'année.

"Nos attentes concernant les différentiels de taux d'intérêt entre l'Australie et les États-Unis deviennent plus négatives et la croissance économique décevante de la Chine peut encore peser sur l'AUD/USD." (Rapporté par Stella Qiu et Tom Westbrook ; édité par Muralikumar Anantharaman)