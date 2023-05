Le dollar américain a légèrement augmenté vendredi et se dirigeait vers son plus grand gain hebdomadaire depuis février.

L'euro était en baisse par rapport au dollar à 1,091 $, après être tombé à son plus bas niveau depuis le 11 avril la veille à 1,09 $.

Les analystes ont déclaré que le dollar pourrait avoir bénéficié de son statut de valeur refuge cette semaine, avec l'impasse sur le plafond de la dette américaine et quelques inquiétudes supplémentaires sur les banques qui ont inquiété les investisseurs.

Les actions du créancier américain PacWest ont plongé de 23 % jeudi après avoir révélé une forte baisse des dépôts.

Ils ont également déclaré que le dollar était probablement en train de rebondir après une période de faiblesse.

"Nous entrons dans un état plus défensif en général", a déclaré Carl Hammer, stratège en chef de la banque européenne SEB.

Le Dollar Index était en très légère hausse à 102,11 vendredi, en route vers un gain hebdomadaire de 0,84%.

Mais la tendance générale du billet vert reste à la baisse. Il a chuté de plus de 11 % depuis qu'il a atteint son plus haut niveau en 20 ans l'année dernière et a reculé au cours de sept des neuf dernières semaines.

Le ralentissement marqué de l'inflation aux États-Unis a été un facteur déterminant, tout comme les résultats économiques meilleurs que prévu en Europe, qui ont fait grimper l'euro.

L'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis s'est ralentie à 4,9 % en glissement annuel en avril, selon des données publiées cette semaine. Jeudi, les données ont montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu, dernier signe en date d'un ralentissement du marché de l'emploi.

De nombreux analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt au niveau de 5 % à 5,25 % auquel elle les a portés la semaine dernière.

La livre a augmenté de 0,06 % vendredi pour atteindre 1,252 $, après avoir chuté de 0,9 % jeudi en raison de la vigueur du dollar.

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 25 points de base à 4,5 % jeudi. Les données de vendredi ont montré que l'économie britannique a augmenté de 0,1% au premier trimestre.

Contre le yen japonais, le dollar était en hausse de 0,13% à 134,72 vendredi.

Adam Cole, stratégiste en chef pour les devises chez RBC Capital Markets, a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'opinion dominante du marché selon laquelle le dollar devrait continuer à baisser.

"Nous ne sommes pas encore convaincus qu'il s'agit d'une tendance durable", a-t-il déclaré. "Nous aurons des périodes où le dollar se portera bien et d'autres où il se portera mal.

Le dollar néo-zélandais a été l'un des plus grands mouvements, chutant de 0,83 % à 0,624 $, après que des données aient montré que les chefs d'entreprise s'attendent à ce que l'inflation diminue au cours des deux prochaines années.