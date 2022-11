Le gouverneur de la RBNZ déclare que la politique de la banque centrale est désormais officiellement en contraction.

"Nous sommes désolés que les Néo-Zélandais soient secoués par des chocs importants et que l'inflation soit supérieure à l'objectif. Comme nous l'avons déjà dit, l'inflation n'est l'amie de personne et entraîne des coûts économiques", a déclaré le gouverneur de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, devant une commission du parlement.

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a augmenté son taux d'intérêt officiel de 75 points de base, un record, pour atteindre un pic de près de 14 ans à 4,25 % mercredi, alors qu'elle s'efforce de contenir l'inflation, qui atteint son plus haut niveau depuis trois décennies. Elle a également signalé qu'elle s'attend à une récession d'un an à partir de 2023 alors qu'elle pousse les taux à la hausse.

"C'est la misère de l'inflation qui est le problème ici et c'est le problème que nous nous efforçons de résoudre", a déclaré M. Orr.

La banque centrale a surpris le marché avec son ton hawkish et a prévu que les taux atteindraient désormais un pic de 5,5 %, contre une prévision précédente de 4,1 %.

"Notre plus grande surprise depuis le mois d'août a été la persistance de l'inflation mondiale... et sur le plan intérieur, nous constatons une pression sur les prix partout", a déclaré M. Orr.

Il a ajouté que le comité de la banque centrale a réalisé qu'il devait faire plus et plus tôt pour briser cette spirale.

"Je peux dire maintenant que nous pouvons tous mettre la main sur le cœur au sein du comité et dire que nous sommes officiellement en contraction avec notre politique monétaire à ce stade", a-t-il déclaré.

Les taux d'intérêt au comptant plus élevés augmentent les coûts du service de la dette, à un moment où les prix des maisons en Nouvelle-Zélande ont chuté d'environ 11 % depuis leur sommet en novembre 2021.

"Certains ménages se heurtent déjà à des contraintes financières et c'est là que les banques et la politique budgétaire doivent se montrer préoccupées", a déclaré M. Orr.

Il a ajouté qu'il y aura des ménages qui devront discuter avec leurs banques des options telles que les prêts hypothécaires à intérêt seulement ou les prêts hypothécaires différés.