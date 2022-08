Le marché du travail néo-zélandais est tendu, ce qui accroît la pression sur la banque centrale

Le taux de chômage a augmenté à 3,3% au cours du trimestre de juin, selon les données de Statistics New Zealand mercredi, légèrement plus élevé que les prévisions de 3,1% des économistes, mais juste au-dessus du minimum historique de 3,2% du trimestre précédent.

La croissance des salaires a été forte au cours du trimestre, l'indice du coût de la main-d'œuvre (ICM) du secteur privé enregistrant une hausse de 3,4 % sur un an, supérieure aux prévisions de 3,3 %. Il s'agit de sa plus forte augmentation depuis 2008.

"Près des deux tiers des rôles étudiés dans l'ICM ont connu une augmentation des taux de salaire à temps ordinaire au cours de l'année qui s'est terminée en juin 2022 - le niveau le plus élevé depuis le début de la série en 1993", a ajouté Sue Chapman, responsable des perspectives d'emploi des entreprises, dans un communiqué.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) relève ses taux de 50 points de base dans le courant du mois et que l'inflation salariale, plus élevée que prévu, alimente les attentes de plus de hausses de taux que prévu initialement.

La banque ANZ a déclaré dans une obligation que le marché du travail devrait rester un moteur de l'inflation élevée persistante au cours de l'année prochaine.

"Le risque d'une spirale des prix salariaux ne s'atténue certainement pas. Cela devrait maintenir la RBNZ sur la voie d'une augmentation de l'OCR (official cash rate) à 4 % d'ici la fin de l'année, conformément à nos prévisions", a-t-elle ajouté.

En juillet, la RBNZ a relevé son taux d'escompte officiel à 2,50 %, le dernier d'une série de hausses qui a fait passer le taux de référence d'un niveau record de 0,25 % en octobre de l'année dernière.

La banque a également signalé son intention de porter le taux à 4,0 % d'ici le milieu de l'année 2023. Toutefois, les économistes ont un panorama mitigé quant à savoir si la RBNZ devra aller aussi loin.

"Le risque pour la RBNZ est que les pressions salariales fournissent une voie pour que la récente série de chocs sur les prix se transforme en une inflation soutenue au fil du temps", a déclaré Michael Gordon, économiste en chef intérimaire de Westpac.

Il a déclaré que Westpac reverra ses prévisions de RBNZ plus tard dans la journée de mercredi, mais que les risques vont clairement vers un pic plus élevé que les 3,50 % qu'elle prévoyait.