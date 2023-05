Les actions ont été modérées vendredi, à l'exception de gains remarquables au Japon, alors que le rallye de l'intelligence artificielle s'est essoufflé et que le temps utile pour éviter un défaut de paiement de la dette américaine s'est écoulé.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a progressé de 0,3 % dans des échanges amoindris par un jour férié à Hong Kong. L'indice est en baisse de 1,6% sur la semaine.

Le Nikkei japonais, en revanche, a augmenté de 0,7 % et profite de l'élan donné par les investissements étrangers et de l'amélioration des revenus et de la production du fabricant de puces américain Nvidia, qui a fait grimper en flèche les entreprises japonaises qui y sont exposées.

Le Nikkei est également en hausse de 0,7 % sur la semaine, pour un septième gain hebdomadaire consécutif - sa plus longue série de gains hebdomadaires en cinq ans, qui a ajouté quelque 460 milliards de dollars aux actions japonaises.

Les données du mois de mai ont montré vendredi que l'inflation ralentissait à 3,3 % à Tokyo, un bon indicateur pour le pays, ce qui signifie qu'elle est confortablement au-dessus de l'objectif de 2 % de la Banque du Japon depuis un an maintenant. La troisième économie mondiale a lutté pendant des décennies pour obtenir des augmentations significatives et durables des prix, des bénéfices et des salaires.

"La pandémie a entraîné une série sans précédent de facteurs d'inflation pour le Japon", ont déclaré les analystes de Nomura, qui ont noté que les ménages dépensent et ont revu à la hausse les fourchettes de prévisions concernant les actions.

"Ces forces ont provoqué un changement tectonique dans le comportement des entreprises japonaises en matière de fixation des prix, et donc une amélioration de leurs marges bénéficiaires.

La faiblesse du yen a également permis de redresser les comptes des exportateurs japonais et, bien qu'il se soit rapproché de la barre des 140 dollars vendredi, il est en baisse de 1,4 % cette semaine, les inquiétudes concernant un éventuel défaut de paiement de la dette américaine ayant fait grimper le dollar.

Le dollar est en hausse d'environ 0,7 % par rapport à l'euro pour la semaine et s'est échangé pour la dernière fois à 1,0730 $ par rapport à la monnaie commune. L'indice du Dollar Index a touché un plus haut de trois mois à 104,31 la nuit dernière et était à 104,16, en hausse de 0,9% sur la semaine.

PLAFONDS

Le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy se rapprochent d'un accord visant à relever pour deux ans le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, a déclaré un responsable américain à Reuters, mais le temps est compté.

Le Trésor américain estime qu'il sera à court de fonds d'ici une semaine, et l'adoption d'un accord législatif sera une étape décisive.

Les prix des bons du Trésor arrivant à échéance à la date dite "X" du 1er juin se sont redressés au cours de la nuit dans l'espoir d'une percée, tandis que le reste de la courbe était sous pression, les investisseurs craignant également une hausse des taux d'intérêt américains.

Les rendements à deux ans ont atteint un plus haut de 2 mois et demi à 4,552 % en Asie vendredi, en hausse de 24 points de base sur la semaine.

Le dollar néo-zélandais a été le grand perdant de la semaine, plongeant de 3 % pour tester les 60 cents, alors que les craintes concernant la hausse des taux américains se sont renforcées avec la banque centrale néo-zélandaise qui a pratiquement mis un terme aux hausses de taux lors de sa réunion de mercredi.

Le kiwi était en dernier lieu à 0,6077 $.

Le yuan chinois a été l'autre victime notable et a chuté en même temps que les actions chinoises, alors que les attentes d'une reprise post-pandémique en plein essor s'estompent.

Le yuan est en baisse depuis trois semaines et a perdu environ 0,8 % cette semaine, atteignant des niveaux jamais vus depuis que la Chine est restée sous l'emprise du COVID à la fin de l'année dernière. Il s'est établi à 7,0679 pour un dollar.

"Le problème de la dette américaine n'est pas le seul 'plafond' auquel nous sommes confrontés, car le ralentissement des données économiques chinoises suggère qu'un plafond de croissance pourrait également se former", a déclaré George Davis, stratège technique de RBC.

"Cela se traduit non seulement par une baisse des actions chinoises et du yuan, mais aussi par une chute du cuivre et du minerai de fer.

Le cuivre de Shanghai a atteint son plus bas niveau depuis six mois jeudi et a baissé d'environ 2,5 % sur la semaine. Le minerai de fer de Singapour est en baisse d'environ 3 % sur la semaine. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables autour de 76 dollars le baril. L'or au comptant est à 1 947 dollars l'once.