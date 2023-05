Les dollars australien et néo-zélandais tentaient de maintenir un rallye lundi après que le président dovish de la Réserve fédérale Jerome Powell ait pris les marchés par surprise, déclenchant un retournement de la récente force du dollar américain.

Le dollar australien a peu changé à 0,6653 $, après avoir augmenté de 0,4 % vendredi jusqu'à 0,6675 $. Il n'est cependant pas très loin de son creux de 2023 de 0,6573 $ et fait face à la résistance de la moyenne mobile de 21 jours de 0,6675 $.

Le kiwi était en hausse de 0,2 % à 0,6287 $, après avoir bondi de 0,8 % vendredi pour atteindre un sommet de 10 jours de 0,6304 $. Il est soutenu par la moyenne mobile de 200 jours de 0,6156 $.

Les investisseurs attendent maintenant une réunion clé entre le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour discuter du plafond de la dette lundi, après que les discussions aient été bloquées vendredi.

De nombreux analystes de devises affirment qu'il faut s'attendre à des querelles à l'approche de la "date X", début juin, date à laquelle le Trésor américain devrait être à court d'argent.

"Les Républicains veulent d'importantes réductions des dépenses et des concessions plus importantes que prévu pourraient impliquer des rendements plus faibles pour le dollar à l'avenir. Un coup de pied dans la fourmilière pourrait donner un coup de fouet au dollar", ont déclaré les analystes de Barclays.

Le dollar a également chuté après que le président de la Réserve fédérale Powell a déclaré vendredi que le resserrement des conditions de crédit signifiait que "notre taux directeur pourrait ne pas avoir besoin d'augmenter autant qu'il l'aurait fait autrement pour atteindre nos objectifs".

En attendant, les traders attendent la décision sur les taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande mercredi, les contrats à terme laissant entendre qu'il y a 40 % de chances qu'elle opte pour une augmentation de 50 points de base pour porter les taux d'intérêt à 5,75 %, un niveau plus élevé que les propres projections de la banque.

Prashant Newnaha, stratégiste senior pour les taux en Asie-Pacifique chez TD Securities, s'attend à ce que les taux terminaux atteignent 6 %, contre 5,5 % auparavant, citant l'augmentation de l'inflation due aux mesures de relance budgétaire et à la hausse de la migration nette.

Les swaps de taux d'intérêt à deux ans de référence de la Nouvelle-Zélande ont atteint un sommet de 2 mois et demi de 5,5 % lundi, avant de redescendre à 5,425 %.