Les dollars australien et néo-zélandais ont connu leur plus forte hausse en cinq mois jeudi, les marchés pariant sur la fin des hausses de taux américains, et même sur la perspective d'une baisse des taux dès le début de l'année prochaine.

Les rendements obligataires ont chuté alors que les investisseurs augmentaient les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt australiens, la probabilité d'une hausse en août étant désormais bien inférieure à 50 %.

Le dollar américain a été la principale victime, envoyant l'Aussie à un plus haut de trois semaines de 0,6801 $ après avoir fait un bond de 1,5 % au cours de la nuit pour son plus grand gain quotidien depuis le début du mois de janvier.

Le dollar kiwi a atteint un sommet de deux mois à 0,6316 $, après avoir bondi de 1,6 % au cours de la nuit, et vise maintenant son sommet de mai à 0,6384 $.

Tous ces gains sont survenus après qu'une surprise à la baisse dans les données sur l'inflation américaine ait conduit les marchés à parier que la Réserve fédérale n'aurait à relever ses taux qu'une fois de plus, et pourrait commencer à les assouplir dès le mois de mars de l'année prochaine.

"Le leadership de la Fed dans le cycle mondial des taux jouera de plus en plus en défaveur du dollar américain, car les banques centrales passent de la hausse des taux à la baisse des taux", a déclaré Alan Ruskin, stratège macroéconomique à la Deutsche Bank. Selon lui, le dollar australien devrait atteindre 0,7300 dollar et le kiwi 0,6700 dollar d'ici la fin de l'année.

La perspective de la fin du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis a été perçue comme réduisant la pression pour des augmentations au niveau national, et les contrats à terme n'impliquent plus que 37 % de chances que la Reserve Bank of Australia (RBA) augmente son taux d'intérêt de 4,1 % le mois prochain.

Le pic implicite des taux est tombé à environ 4,40 %, contre 4,6 % il y a quelques semaines. Les rendements des obligations à trois ans ont chuté à 3,99 %, un revirement radical par rapport à la semaine dernière, lorsqu'ils ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008, à 4,297 %.

Les obligations ont déjà été stimulées par les commentaires du gouverneur de la RBA, Philip Lowe, qui a déclaré que les hausses passées avaient permis de ralentir l'inflation et qu'il restait ouvert à la question de savoir si d'autres hausses étaient nécessaires.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) s'est également montrée dovish en maintenant ses taux à 5,5 % mercredi, affirmant que la politique était suffisamment restrictive pour freiner l'inflation.

Les marchés ont fortement réduit la possibilité d'une nouvelle hausse des taux et ont fait baisser les taux de swap à deux ans à 5,42 %, par rapport au pic de la semaine dernière de 5,7375 %.

"La RBNZ a fait part de sa confiance dans le fait qu'une politique restrictive mettrait l'inflation sur la voie d'un ralentissement vers l'objectif fixé", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

"Nous pensons que la RBNZ s'orientera vers des réductions de taux d'ici la fin de l'année. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Stephen Coates)