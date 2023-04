Les prix des denrées alimentaires en Nouvelle-Zélande ont augmenté en mars suite à des inondations soudaines et à un cyclone cette année qui ont fait grimper les prix des fruits et légumes. Les économistes s'attendent à ce que les données sur l'inflation du premier trimestre, attendues plus tard dans la semaine, maintiennent la banque centrale sur la voie du resserrement de sa politique.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a pris les marchés au dépourvu au début du mois en augmentant le taux officiel de 50 points de base pour le porter à 5,25 %, dans le but de maîtriser les attentes en matière d'inflation.

Statistics New Zealand a déclaré lundi que les prix des denrées alimentaires avaient augmenté de 12,1 % en mars en glissement annuel, soit la plus forte hausse annuelle depuis plus de 30 ans, bien que les économistes des plus grandes banques du pays se soient attendus à une hausse des prix encore plus importante.

Les marchés se concentrent sur les données relatives à l'inflation du premier trimestre, attendues jeudi, afin d'obtenir davantage d'indices sur la politique de la RBNZ. Selon un sondage Reuters, la banque centrale devrait relever à nouveau ses taux de 25 points de base, car les pressions globales sur les prix restent fortes.

Le bond de l'inflation alimentaire le mois dernier a été provoqué par l'augmentation du prix des œufs en raison de l'interdiction des cages en batterie pour les poules et par l'augmentation du prix des légumes après que les cultures ont été détruites par des inondations soudaines à Auckland en janvier et par les dégâts causés par le cyclone Gabrielle sur l'île du Nord en février.

"Avec le cyclone Gabrielle qui a dévasté les régions surnommées le bol de fruits de la Nouvelle-Zélande, il n'est pas surprenant de voir une forte augmentation à deux chiffres des prix des fruits et légumes", ont déclaré les économistes de Kiwibank dans une note.

Ils ont ajouté qu'ils s'attendaient à une tendance à la baisse de l'inflation cette année et que le cyclone avait empêché un ralentissement plus convaincant au cours du premier trimestre.

La RBNZ a relevé ses taux de 500 points de base depuis octobre 2021, entreprenant ainsi sa série de resserrements la plus agressive depuis l'introduction de la ROC en 1999.

Dans sa déclaration de politique générale à la suite de la hausse de 50 points de base de ce mois-ci, la banque centrale a déclaré que les récents événements météorologiques avaient eu un impact inflationniste plus important que ne le prévoyaient les prévisions précédentes. En février, elle prévoyait une inflation annuelle de 7,3 % au premier trimestre.

La banque Westpac s'attend à ce que l'inflation atteigne 7,1 %, mais prévoit toujours une hausse de 25 points de base de la part de la RBNZ en mai. Satish Ranchhod, économiste principal à la Westpac Bank, a déclaré que même si l'inflation s'aligne sur les prévisions de la Westpac Bank, il subsiste une image de "pressions fortes et généralisées sur les prix".