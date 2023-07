Les actions australiennes ont chuté vendredi, entraînées par des pertes dans les secteurs financier et minier, après que les données américaines indiquant un rapport sur les emplois privés meilleur que prévu ont ravivé les attentes de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

L'indice S&P/ASX 200 a glissé de 0,7 % à 7 110,9 points à 0005 GMT, sa pire séance en deux semaines. L'indice de référence a chuté de plus de 1,1% depuis le début de la semaine, après un gain de 1,5% la semaine dernière.

Paladin Energy et Pinnacle Investment Management ont été les plus à la traîne de l'indice plus large, avec chacun une chute de plus de 5%.

Les participants au marché ont fait preuve de prudence, craignant que les perspectives d'une inflation toujours supérieure à l'objectif et un marché du travail plus fort que prévu aux États-Unis ne conduisent à un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed.

En Australie, les valeurs financières les plus importantes ont reculé de 1,8 %, enregistrant ainsi leur plus forte baisse depuis le 23 juin. Les quatre grandes banques ont perdu entre 1 % et 2 %.

Le sous-indice devrait marquer sa troisième journée consécutive de pertes et a perdu plus de 2 % de sa valeur depuis le début de la semaine.

Les mineurs nationaux ont suivi le mouvement et ont cédé 2,5 %, leur plus bas niveau depuis le 2 juin, après que les prix du minerai de fer ont chuté dans la nuit sur fond d'inquiétudes concernant les restrictions de la production d'acier en Chine.

Le trio minier BHP, Rio Tinto et Fortescue Metals a reculé de 1,5% à 2,0%.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice néo-zélandais S&P/NZX 50 a perdu jusqu'à 1% à 11841,73 points. L'indice de référence a connu sa pire séance depuis plus de quatre semaines, perdant plus de 0,5 % au cours de la semaine.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) maintiendra probablement ses taux d'intérêt inchangés à 5,50 % lors de sa réunion de la semaine prochaine et pour le reste de l'année, selon un sondage Reuters.

Les actions de Precinct Properties New Zealand ont glissé jusqu'à 3,1% après que la société ait révélé une perte de réévaluation provisoire sur son portefeuille immobilier d'environ 250 millions de dollars néo-zélandais (153,85 millions de dollars). (1 $ = 1,6250 dollar néo-zélandais) (Reportage de Roushni Nair à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)