L'économie néo-zélandaise a connu une croissance plus rapide que prévu au premier trimestre, mais elle est restée faible, la forte croissance démographique masquant sa faiblesse, et n'a pas modifié l'opinion du marché sur les perspectives de taux d'intérêt face à l'inflation galopante.

Les données officielles publiées jeudi ont montré que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,2 % au cours du trimestre de mars, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 0,1 %, mais conforme aux attentes de la banque centrale.

Le PIB annuel a augmenté de 0,3 %, selon les données de Statistics New Zealand. Le marché s'attendait à une hausse de 0,2 %.

L'économiste principal de Westpac, Michael Gordon, a déclaré que si les données étaient légèrement supérieures aux attentes, peu de détails modifiaient leur opinion sur la faiblesse sous-jacente.

"Nous nous attendons à ce que la croissance reste minime au cours de cette année et, en effet, les indicateurs récents suggèrent que le trimestre de juin s'annonce assez faible", a déclaré M. Gordon.

Le dollar néo-zélandais est passé de 0,6130 à 0,6143 dollars néo-zélandais, les données étant proches des attentes. Les rendements obligataires ont légèrement baissé, mais en raison des pressions mondiales.

Les données de Statistics New Zealand ont montré que la moitié des industries ont progressé, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche augmentant de 0,4 %. Les secteurs de la construction, des services aux entreprises et de l'industrie manufacturière ont tous diminué.

Kim Mundy, économiste principal de l'ASB, a déclaré que la forte croissance démographique continuait à masquer la faiblesse de l'économie néo-zélandaise au cours des 18 derniers mois environ.

Le PIB annuel par habitant a baissé de 2,4 %.

Mme Mundy a ajouté que les chiffres du PIB du premier trimestre ne changeront pas la donne pour la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui a prévenu en mai qu'il était peu probable que les taux d'intérêt soient réduits avant 2025, car elle lutte contre l'inflation.

La RBNZ a entrepris son resserrement politique le plus agressif depuis 1999, lorsque le taux officiel des liquidités a été introduit, l'augmentant de 525 points de base depuis octobre 2021 à 5,50 %.

"Après une période prolongée où la demande a dépassé l'offre, nous avons besoin que la demande reste inférieure à la capacité de production de l'économie pendant un certain temps pour rééquilibrer l'économie et ramener durablement l'inflation vers l'objectif", a déclaré M. Mundy. (Reportage de Lucy Craymer ; Rédaction de Sandra Maler et Sonali Paul)