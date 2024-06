Paul Conway, économiste de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, a déclaré que des progrès satisfaisants étaient réalisés pour ramener l'inflation à son niveau cible et que l'augmentation des capacités inutilisées dans l'économie devrait permettre de réduire davantage les pressions inflationnistes à l'avenir.

"Des attentes plus faibles en matière d'inflation et une moindre propension des entreprises à procéder à des augmentations de prix relativement importantes contribueront à réduire la persistance de l'inflation", a-t-il déclaré.

M. Conway a toutefois ajouté que ces processus pourraient se dérouler plus rapidement ou plus lentement que prévu et qu'une période de politique restrictive est nécessaire pour nous donner l'assurance que l'inflation reviendra à son niveau cible dans un délai raisonnable.