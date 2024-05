(Ajoute des détails tout au long de l'article et la réaction du marché)

WELLINGTON, 22 mai - La banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu son taux directeur à 5,5 % mercredi, comme prévu, mais a revu à la hausse ses prévisions de taux maximum et repoussé la date à laquelle elle prévoit de commencer à réduire ses taux jusqu'au troisième trimestre 2025, en invoquant la persistance de l'inflation.

Les 30 économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) laisserait le taux d'intérêt au plus haut depuis 15 ans pour la septième réunion consécutive, mais sa déclaration optimiste a fait bondir le dollar néo-zélandais et les rendements obligataires.

"L'inflation annuelle des prix à la consommation reste supérieure à la fourchette cible de 1 à 3 % du Comité, et les composantes de l'inflation des services domestiques persistent", indique le communiqué.

Le compte rendu de la réunion de la RBNZ indique que la banque centrale a envisagé la possibilité d'augmenter le taux d'escompte lors de la réunion.

Le dollar kiwi a augmenté de 0,9 % pour atteindre 0,6147 $, le niveau le plus élevé depuis le début du mois de mars, tandis que les taux de swap à deux ans ont inversé les baisses précédentes pour être en hausse de 5 points de base à 4,935 %.

Le communiqué de la RBNZ indique que le comité a convenu que les taux d'intérêt devraient rester à un niveau restrictif pour garantir que l'inflation revienne à son objectif dans un délai raisonnable.

La RBNZ a relevé ses prévisions de taux d'intérêt de 5,6 % à 5,7 %. Elle prévoit maintenant de commencer à réduire le taux d'escompte au troisième trimestre de 2025, plus tard que sa prévision précédente du deuxième trimestre de 2025.

Elle a déclaré que si l'affaiblissement des pressions sur les capacités et l'assouplissement du marché du travail réduisaient l'inflation intérieure, la baisse était tempérée par les secteurs de l'économie qui sont moins sensibles aux taux d'intérêt.

"Un lent déclin de l'inflation intérieure constitue un risque pour les attentes en matière d'inflation", a déclaré la Commission.

La RBNZ, qui a été la première à retirer les mesures de relance de l'ère pandémique parmi ses pairs, s'est battue pour freiner l'inflation, augmentant les taux de 525 points de base depuis octobre 2021 dans le cadre du resserrement le plus agressif depuis l'introduction du taux officiel d'escompte en 1999.

L'inflation annuelle de la Nouvelle-Zélande a ralenti au cours des derniers mois et était de 4,0 % au cours de la période janvier-mars, et l'on s'attend à ce qu'elle revienne dans sa fourchette cible au cours du second semestre de cette année.

Les hausses de taux ont fortement ralenti l'économie, les données récentes montrant qu'elle se situe en deçà des attentes précédentes de la banque centrale. Le pays est entré en récession technique après que le produit intérieur brut a chuté de 0,1 % au quatrième trimestre. (Reportage de Lucy Craymer ; Rédaction de Tom Hogue et Jamie Freed)