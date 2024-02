Le dollar s'est replié jeudi, alors que les marchés d'actions atteignant des niveaux record ont stimulé l'optimisme dans toutes les classes d'actifs et que les traders ont digéré une série d'enquêtes sur l'activité économique, généralement meilleures que prévu, en recherchant des implications pour les taux d'intérêt.

Les chiffres rapides de l'indice des directeurs d'achat (PMI) ont montré que le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est atténué en février, le secteur dominant des services ayant rompu une série de six mois de contraction, compensant une détérioration dans l'industrie manufacturière.

L'euro était en hausse de 0,34 % à 1,0856 $. Il a augmenté de plus de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois semaines, après des données d'activité françaises plus fortes que prévu, mais a chuté après des données allemandes décevantes.

La livre sterling était en hausse de 0,3 % à 1,2674 $, après que les données PMI britanniques ont montré que l'économie a maintenu son élan début 2024, et le yen était stable à 150,26 pour un dollar.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de l'unité par rapport à ses six principaux homologues, a baissé de 0,3 % à 103,67 et est en passe de connaître une baisse hebdomadaire de près de 0,6 % qui, si elle se poursuit, serait la première semaine de baisse de l'année 2024.

L'optimisme généralisé des marchés a également pesé sur le dollar, qui profite parfois de la nervosité des marchés. Les indices boursiers japonais et européens ont tous deux atteint des records jeudi, le Nikkei dépassant même le sommet atteint en 1989.

Néanmoins, l'indice du dollar est en hausse de plus de 2 % sur l'année, car les opérateurs réduisent les paris agressifs sur une série de baisses de taux par la Réserve fédérale cette année, ce qui a permis de maintenir le billet vert à un niveau élevé.

Les données sur l'activité économique aux États-Unis sont attendues plus tard dans la journée.

"Le dollar a parcouru un long chemin, et le marché prend une respiration et ne veut pas mettre plus de positions longues sur le dollar à ce stade", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Ce qui pourrait changer cela, c'est que le débat sur les taux d'intérêt américains s'intensifie et que l'on se demande si le mois de juin (pour la première baisse des taux) est réaliste, et la prochaine série de données américaines sera déterminante.

"Nous continuons à penser que le dollar va retrouver un second souffle.

Le dollar australien, sensible au risque, était en hausse de 0,5 % à 0,6584 dollar, bien que le traditionnel refuge qu'est le franc suisse se soit également renforcé avec un dollar en baisse de 0,26 % à 0,876 franc.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi, a renforcé le message selon lequel la banque centrale n'est pas pressée d'assouplir les taux qui, selon les responsables, devraient commencer à être abaissés dans le courant de l'année.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à environ 30 % la probabilité que la Fed commence à assouplir ses taux en mai, ce qui est bien inférieur aux 80 % de chances qu'ils avaient il y a un mois.

Cette évolution fait suite à des données récentes montrant que les prix à la production et à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, et que le marché de l'emploi du pays reste solide.

Ailleurs, le dollar néo-zélandais a atteint un sommet de plus d'un mois de 0,6218 $.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) se réunit la semaine prochaine, et alors que les économistes s'attendent généralement à ce que la banque maintienne le taux d'escompte à 5,5 %, certains voient un risque de hausse, ce qui a apporté un certain soutien au kiwi.

Si la Nouvelle-Zélande procède à un relèvement, le marché se concentrera sur l'argument suivant : "La Nouvelle-Zélande a des données faibles et continue de relever son taux, la Fed a des données solides et va donc réduire son taux", a déclaré M. Foley.