Le dollar a reculé mardi, alors que les marchés se tournent vers une semaine de données économiques américaines qui fourniront de nouveaux signaux sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, dépassant les 57 000 dollars, aidée par l'annonce de la société de logiciels d'entreprise MicroStrategy Inc. qui a acheté environ 3 000 jetons supplémentaires.

Le yen s'est raffermi après que les données sur l'inflation des consommateurs aient dépassé les estimations, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque du Japon est toujours sur la bonne voie pour sortir des taux négatifs dès le mois prochain.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de devises, dont le yen, l'euro et la livre sterling, est resté stable à 103,77 à l'heure asiatique, après une baisse de 0,17 % lundi.

Les marchés ont pratiquement exclu une réduction lors de la réunion de mars de la Fed et ont récemment repoussé les attentes d'une réduction à juin par rapport à mai, a montré l'outil FedWatch du CME, suite à des données solides sur les prix à la consommation et à la production aux États-Unis.

Les données sur les biens durables aux États-Unis sont attendues plus tard mardi, tandis que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis en janvier, qui est la mesure préférée de l'inflation par la Fed, sera publié jeudi.

"Un DXY (indice du dollar) encore faible ne reflète pas tout à fait l'histoire du dollar en ce moment ... et, au contraire, le risque d'événement clé à venir peut potentiellement alimenter une nouvelle jambe de hausse", a écrit Richard Franulovich, responsable de la stratégie de change de Westpac, dans une note.

"L'essentiel des gains du DXY cette année a été réalisé au cours d'une poignée de séances importantes, et en dehors de cela, il a été résolument consolidé", a-t-il déclaré. "La morosité du DXY ces derniers jours ressemble surtout à une continuation de ce profil.

Le dollar a glissé de 0,12% à 150,505 yens, avec de nouveaux chiffres montrant que l'inflation des consommateurs est restée à l'objectif de 2% de la BOJ en janvier, plutôt que de plonger en dessous pour la première fois en près de deux ans, comme les économistes l'avaient prédit.

L'euro est resté inchangé à 1,0850 dollar, après avoir progressé de 0,27 % au cours de la séance précédente. La livre sterling a baissé de 0,04 % à 1,2680 $, après cinq séances consécutives de hausse.

Le bitcoin était en dernier lieu en hausse d'environ 3 % à 56 190 $, après avoir atteint 57 055 $ pour la première fois depuis décembre 2021.

Ailleurs, le dollar australien a ajouté 0,1% à 0,65475 $ avant les données mensuelles sur les prix à la consommation, attendues mercredi.

Le kiwi a baissé de 0,13% à 0,6165 $, les traders se préparant à ce qui pourrait s'avérer être une réunion politique importante de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) mercredi.

Les marchés estiment qu'il y a une chance sur trois que la RBNZ augmente son taux officiel de 5,5% pour lutter contre une inflation persistante.

"Compte tenu de la richesse du positionnement du NZD et des prix actuels des taux, si la RBNZ maintient le taux d'escompte, cela pourrait entraîner une vente immédiate du NZD", a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans une note.

"Je suis rarement partisan de négocier une réunion de la banque centrale de manière isolée, mais je vois le risque d'une hausse de l'AUDNZD suite à la déclaration.