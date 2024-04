Le dollar néo-zélandais a atteint son plus haut niveau en trois semaines mercredi, la banque centrale ayant réaffirmé que la politique devait être restrictive pendant une période prolongée après avoir maintenu les taux stables, ce qui a entraîné une hausse du kiwi par rapport à son cousin australien.

Le dollar kiwi a atteint un sommet intrajournalier de 0,6077 $ avant de se heurter à des pressions de vente et a été en dernier lieu à 0,6069 $. Il lutte contre les vendeurs alors que la résistance reste forte à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6067 $.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a maintenu le taux d'escompte à 5,5% comme prévu mercredi. Dans un bref communiqué, elle a réitéré son avertissement selon lequel la politique monétaire doit être restrictive pendant une période prolongée pour ramener l'inflation à son niveau cible.

Dans l'ensemble, les mouvements du marché ont été modérés. Les taux swap à deux ans se sont maintenus à 4,905%, en baisse de 2 ticks pour la journée et les investisseurs ont continué à parier que la première baisse de taux interviendrait en août, avec une conviction de 92%, bien que cela se compare à plus de la totalité des prix avant la décision.

Ils prévoient maintenant un assouplissement total de 60 points de base cette année, contre 63 points de base auparavant.

"La décision prise aujourd'hui par la RBNZ ... n'allait pas avoir beaucoup d'effet. C'est la déclaration la plus courte que nous ayons jamais vue. Il n'y a rien à voir", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank.

"Certains acteurs du marché demandent que les réductions commencent en août. Nous pensons que c'est prématuré", a déclaré M. Kerr, ajoutant qu'il voyait toujours la première réduction en novembre.

Le kiwi a gagné du terrain sur son homologue australien après avoir atteint récemment son plus bas niveau en 10 mois, les marchés pariant sur un cycle de réduction des taux plus agressif en Nouvelle-Zélande en raison de la faiblesse de l'économie.

L'Aussie a perdu 0,3 % à 1,090 $NZ, son plus bas niveau depuis une semaine.

Face au billet vert, le dollar australien semblait à l'aise à 0,6625 $, après avoir gagné 0,3 % au cours de la nuit pour atteindre un plus haut d'un mois à 0,6644 $. La résistance est maintenant au plus haut de mars de 0,6667 $, avec beaucoup d'attente sur le rapport de l'inflation des consommateurs américains plus tard dans la journée.

Elle a également frôlé son plus haut niveau en neuf ans, à 100,57 yens, grâce à la demande de carry trade, où les investisseurs empruntent le yen à des taux nuls pour acheter des devises à rendement plus élevé.