La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a déclaré mercredi que son modèle factoriel sectoriel de l'inflation de base était de 3,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 4,2 % au trimestre précédent.

L'agence officielle de statistiques du pays a publié plus tôt dans la journée des chiffres qui montrent que l'indice annuel des prix à la consommation est tombé à son niveau le plus bas en trois ans et se situe maintenant à 3,3 %.

Ces deux mesures sont suivies de près par la RBNZ, dont l'objectif de politique monétaire est de maintenir l'inflation dans sa fourchette cible de 1 % à 3 %. (Reportage de Lucy Craymer ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)