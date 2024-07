Les actions asiatiques sont restées proches de leurs plus hauts niveaux depuis deux ans mercredi, grâce aux paris croissants sur des réductions imminentes des taux d'intérêt américains, tandis que le dollar néo-zélandais a chuté après que sa banque centrale a fait part d'une plus grande confiance dans le fait que l'inflation était en train de se résorber.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a maintenu son taux d'escompte à 5,5 % mercredi, comme prévu, mais a noté que l'inflation devrait revenir dans sa fourchette cible de 1 % à 3 % au cours du second semestre de l'année.

Le kiwi a chuté de plus de 0,7 % dans le sillage de la décision à 0,6079 $, les analystes ayant déclaré que le ton des décideurs politiques était comparativement plus dovish que celui de la décision politique de mai.

"Le fait qu'ils disent que l'IPC va retomber dans la cible au second semestre de cette année... que les attentes de l'IPC pourraient se normaliser plus rapidement, je pense que cela a contribué", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Comparé à la déclaration plus hawkish, le ton qu'ils ont eu lors de la réunion de mai, cela s'est démarqué.

Les traders ont également été prompts à augmenter les paris sur les réductions de taux de la RBNZ plus tard dans l'année, avec des swaps qui impliquent maintenant environ 30 points de base d'assouplissement en octobre, par rapport à 16 points de base avant le résultat.

Le dollar australien, quant à lui, a augmenté de plus de 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau en un an par rapport au dollar néo-zélandais, le premier étant soutenu par des paris selon lesquels la prochaine modification des taux australiens pourrait être une hausse, étant donné que l'inflation s'avère tenace.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,09 % et est resté proche du plus haut de plus de deux ans atteint au début de la semaine.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,13 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé d'environ 1 %.

Les valeurs sûres chinoises ont progressé de 0,19 %.

Les actions se sont redressées à l'échelle mondiale en raison des attentes croissantes d'un cycle d'assouplissement de la Fed susceptible de commencer en septembre, M. Powell ayant déclaré mardi que les États-Unis n'étaient "plus une économie en surchauffe".

Toutefois, M. Powell n'a pas donné beaucoup d'indices sur la date à laquelle ces réductions de taux pourraient intervenir.

"Il a laissé entendre que la fonction de réaction de la Fed évoluait vers un biais d'assouplissement étant donné le refroidissement significatif du marché du travail, mais il a néanmoins refusé d'offrir un calendrier clair sur les réductions de taux", a déclaré M. Tan de RBC Capital Markets.

"Quoi qu'il en soit, le marché a prévu près de deux baisses complètes des taux de la Fed cette année, et les déclarations de M. Powell n'ont pas beaucoup modifié ces attentes."

LE DOLLAR RÉSISTE

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à plus de 70 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre, alors qu'il y a un mois, ils évaluaient cette probabilité à un niveau proche de l'équilibre.

Pourtant, l'augmentation des prévisions de réduction des taux d'intérêt américains n'a pas vraiment influencé le dollar, qui est resté largement sur la brèche mercredi.

La livre sterling est restée stable à 1,2787 dollar, tandis que l'euro a peu varié à 1,0815 dollar.

Par rapport au yen, le dollar a augmenté de 0,15 % à 161,54, la monnaie japonaise continuant à subir la pression des écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon.

Mais les données de mercredi ont montré que l'inflation de gros au Japon s'est accélérée en juin alors que les baisses du yen ont poussé à la hausse le coût des importations de matières premières, maintenant les attentes du marché pour une augmentation des taux d'intérêt à court terme par la banque centrale.

La Banque du Japon a déclaré mardi que certains acteurs du marché ont demandé à la banque centrale de ralentir ses achats d'obligations à environ la moitié du rythme actuel dans le cadre d'un plan de réduction prévu ce mois-ci.

Ailleurs en Asie, les données de mercredi ont montré que les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour un cinquième mois en juin mais n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des prix à la production a persisté, alors que les mesures de soutien du gouvernement ont mis en route une reprise cahoteuse pour la deuxième plus grande économie du monde.

Le yuan est tombé à son niveau le plus bas depuis novembre dans le sillage des données négatives et s'est établi à 7,2757 pour un dollar.

Sa contrepartie offshore a également baissé de 0,03 % à 7,2902 pour un dollar.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont baissé. Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 0,11 % à 84,57 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 0,01 % à 81,40 dollars le baril.

L'or a gagné 0,2 % à 2 368,15 dollars l'once.