Les actions asiatiques sont restées en deçà de leurs plus hauts niveaux depuis sept mois lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation aux États-Unis, au Japon et en Europe qui aideront à affiner les attentes concernant les futures modifications des taux d'intérêt.

La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - est attendue jeudi et les prévisions tablent sur une hausse de 0,4 %.

Il n'y a pas si longtemps, les investisseurs espéraient une hausse de 0,2 % seulement, mais les relevés élevés des prix à la consommation et à la production suggèrent que le risque est d'atteindre un résultat de 0,5 %.

Les marchés ont déjà repoussé de mai à juin la date probable d'un premier assouplissement de la Fed, dont la probabilité est actuellement évaluée à environ 70 %. Les contrats à terme prévoient un peu plus de trois réductions d'un quart de point cette année, contre cinq au début du mois.

Au moins 10 intervenants de la Fed sont prévus cette semaine, et il est probable qu'ils répètent leur mantra de prudence en matière de taux. L'enquête ISM sur l'industrie manufacturière est attendue vendredi, de même que les indices PMI pour la Chine.

Malgré ce changement de cap, Wall Street a réussi à atteindre de nouveaux sommets grâce aux gains considérables réalisés par Nvidia, la diva de l'intelligence artificielle, dont la valeur de marché a augmenté de 277 milliards de dollars la semaine dernière.

Il pourrait s'agir d'un catalyseur non seulement pour que la Bourse devienne matériellement plus optimiste à l'égard des actions américaines, mais aussi pour que l'on assiste à un nouveau découplage entre les actions et les rendements, étant donné que les "Mag7" se révèlent capables de répondre aux attentes en matière de bénéfices indépendamment de l'environnement des taux d'intérêt", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note, faisant référence aux "Magnificent Seven", les sept plus grandes entreprises de la technologie.

Lundi, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en baisse de 0,2 %. Les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 et du FTSE ont tous deux baissé de 0,2 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,3 %, après avoir grimpé de 1,7 % la semaine dernière pour atteindre des sommets de sept mois.

Ces gains passés ont été aidés en grande partie par un rallye des actions chinoises, qui ont bondi de près de 10 % en autant de séances sur l'espoir d'un stimulus plus agressif. Les valeurs sûres ont perdu 0,5 % lundi. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, après avoir grimpé de 1,6 % la semaine dernière pour dépasser son précédent record, alors que les haussiers cherchent à tester la barrière des 40 000.

L'INFLATION, TOUT LE TEMPS

Les chiffres sur les prix à la consommation au Japon sont attendus mardi et devraient montrer que l'inflation de base a ralenti à 1,8 % en janvier, le plus bas niveau depuis mars 2022.

Un résultat faible renforcerait les arguments contre un resserrement de la Banque du Japon, bien que les décideurs politiques semblent compter sur la hausse des salaires pour justifier la fin des taux négatifs en mars ou en avril.

Les chiffres de l'inflation dans l'Union européenne sont attendus vendredi, et l'inflation de base devrait à nouveau ralentir pour atteindre son niveau le plus bas depuis début 2022 (2,9 %), ce qui rapprocherait le jour où la Banque centrale européenne pourrait assouplir sa politique.

Les marchés tablent presque entièrement sur une première baisse en juin, la probabilité d'une baisse en avril étant de 36 %.

La directrice de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera plus tard dans la journée, de même que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre.

Par ailleurs, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) tient sa première réunion de politique générale de l'année mercredi et il est possible qu'elle augmente ses taux compte tenu de la persistance de l'inflation, même si le pays est probablement entré en récession au quatrième trimestre.

La semaine dernière, les rendements des bons du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis trois mois, bien que les obligations aient réussi à se redresser vendredi. Le marché est confronté à un test difficile plus tard dans la session lorsque le Trésor vend 127 milliards de dollars d'obligations à deux et cinq ans, avec 42 milliards de dollars supplémentaires de papier à sept ans à échéance mardi.

Il existe également un risque de fermeture de certaines agences gouvernementales américaines si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur une prolongation de l'emprunt d'ici vendredi.

Sur les marchés des devises, la hausse des rendements obligataires dans le monde a pesé sur le yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs mois face à l'euro, et son plus bas niveau depuis neuf ans face au dollar australien et au dollar néo-zélandais.

Tôt lundi, l'euro se situait à 162,74 yens, juste à côté de son sommet de 163,45, tandis que le dollar se maintenait à 150,39 yens, juste à côté de son sommet de 150,88.

La monnaie unique est restée stable à 1,0820 dollar, après avoir brièvement atteint 1,0889 dollar la semaine dernière.

Sur les marchés des matières premières, l'or était un peu plus faible à 2 032 dollars l'once, après avoir augmenté de 1,4 % la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont baissé car les inquiétudes concernant la demande, en particulier celle de la Chine, l'ont emporté sur les risques d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le Brent a perdu 40 cents à 81,22 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 37 cents à 76,12 dollars le baril.