Les actions asiatiques ont légèrement baissé mercredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait donné peu d'indications sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt américains prévues plus tard cette année, même s'il s'est montré plus confiant sur le fait que l'inflation était en train de se calmer.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,27% dans les premiers échanges en Asie, perdant un peu de vitesse après avoir atteint un plus haut de plus de deux ans au début de la semaine.

En Nouvelle-Zélande, le kiwi a augmenté de 0,05% à 0,6128 $ avant la décision de la banque centrale du pays plus tard dans la journée, où l'accent sera mis sur l'orientation des perspectives de taux.

On s'attend à ce que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) maintienne sa tendance hawkish à la fin de sa réunion de politique monétaire, avec des paris pour que la banque centrale réduise les taux une seule fois avant la fin de l'année.

"Je pense que la RBNZ devrait assouplir ses taux plus tôt - beaucoup plus tôt que prévu", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank.

"Je pense que nous avons vu suffisamment de données locales pour nous attendre à ce que l'inflation retombe à 2 %... Nous pensons que la banque devrait réduire ses taux en août, mais qu'elle commencera probablement à le faire en novembre.

Les actions se sont redressées à l'échelle mondiale en raison des attentes croissantes d'un cycle d'assouplissement de la Fed susceptible de commencer en septembre, M. Powell ayant déclaré mardi que l'économie américaine n'était "plus en surchauffe".

Toutefois, M. Powell n'a pas donné beaucoup d'indices sur la date à laquelle ces réductions de taux pourraient intervenir.

"Il a laissé entendre que la fonction de réaction de la Fed évoluait vers un biais d'assouplissement étant donné le refroidissement significatif du marché du travail, mais il a néanmoins refusé d'offrir un calendrier clair sur les réductions de taux", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Quoi qu'il en soit, le marché a évalué près de deux réductions complètes des taux de la Fed cette année, et les déclarations de Powell n'ont pas beaucoup modifié ces attentes."

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,08%, aidé par un yen plus faible qui s'est établi à 161,47 pour un dollar.

Les données de mercredi ont montré que l'inflation de gros au Japon s'est accélérée en juin alors que les baisses du yen ont poussé à la hausse le coût des importations de matières premières, maintenant les attentes du marché pour une augmentation des taux d'intérêt à court terme par la banque centrale.

La Banque du Japon a déclaré mardi que certains acteurs du marché ont demandé à la banque centrale de ralentir ses achats d'obligations à environ la moitié du rythme actuel dans le cadre d'un plan de réduction prévu ce mois-ci.

Dans les autres devises, le dollar est resté globalement stable, la livre sterling a peu changé à 1,2787 $, tandis que l'euro a baissé de 0,01 % à 1,0813 $.

Les prix du pétrole ont rebondi après trois jours de baisse, après qu'un rapport de l'industrie ait montré que les stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis ont diminué la semaine dernière, indiquant une demande stable, et que les perspectives de réduction des taux d'intérêt se soient améliorées.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,24% pour atteindre 84,86 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 0,29% pour atteindre 81,65 dollars le baril.

L'or a gagné 0,07% à 2 365,09 dollars l'once.