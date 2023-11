Les actions australiennes ont baissé lundi, les mineurs ayant pesé sur l'indice de référence, tandis que les investisseurs attendent les données cruciales sur l'inflation et les ventes au détail prévues cette semaine.

L'indice de référence S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,76% à 6 987,60 points. Il a augmenté de 0,2 % vendredi.

Les données sur les ventes au détail et l'inflation pour le mois d'octobre, attendues respectivement le 28 et le 29 novembre, seront déterminantes pour la décision de la Reserve Bank of Australia (RBA) concernant les taux d'intérêt lors de sa dernière réunion de l'année, la semaine prochaine.

Cette réunion fait suite aux avertissements de la banque centrale selon lesquels l'inflation est de plus en plus alimentée par la demande intérieure, ce qui pourrait nécessiter une réaction plus "substantielle" de la part des taux d'intérêt.

"Malgré les récentes remarques optimistes de la RBA, les marchés s'attendent largement à ce que la banque centrale maintienne ses taux lors de sa réunion de décembre", a déclaré Glenn Yin, responsable de la recherche et de l'analyse chez AETOS Capital Group.

"Toutefois, des données sur l'inflation plus élevées que prévu pourraient raviver le pessimisme des investisseurs.

Sur l'indice de référence, les poids lourds de l'industrie minière ont entraîné des pertes, terminant en baisse de 1,2 % à la clôture la plus basse depuis le 14 novembre, suivant une baisse des contrats à terme sur le minerai de fer.

Les principaux acteurs du secteur, BHP Group et Fortescue, ont chuté de 1,5 % et 2,1 %, respectivement.

Les banques ont baissé de 0,5%, les principaux prêteurs Commonwealth Bank of Australia et Westpac perdant chacun 1,1%.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré que les marchés boursiers avaient connu un très bon mois de novembre - en hausse de 3 % jusqu'à présent et mettant fin à une série de trois mois de pertes - et qu'à l'approche de la fin du mois, les fonds qui avaient surpondéré les actions commençaient probablement à vendre certains titres.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,49 % pour atteindre 11 155,79 points, mettant fin à une série de trois jours de hausse.

Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) le 29 novembre, où le taux d'intérêt au jour le jour devrait rester inchangé, selon un sondage Reuters. (Reportage d'Adwitiya Srivastava à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)