Les actions néo-zélandaises ont baissé pour la troisième fois consécutive lundi, tirées vers le bas par les banques et les valeurs de la santé, alors que les données sur l'emploi américain ont porté un nouveau coup aux prévisions de baisse de taux déjà modérées de la Réserve fédérale.

L'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en baisse de 0,6 % à 11 787,5700. Les marchés australiens étaient fermés en raison d'un jour férié.

Les actions de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi, pénalisées par des données sur l'emploi plus fortes que prévu aux États-Unis, et les actions en Nouvelle-Zélande ont suivi de près.

Les données publiées par le département américain du travail ont révélé que l'économie a créé environ 272 000 emplois en mai, dépassant ainsi les attentes du marché.

"Le sentiment des investisseurs et les flux de fonds institutionnels sont fortement corrélés à l'évolution des données économiques américaines", a déclaré Tom McBride, conseiller en investissement, ajoutant que les données sur l'emploi aux États-Unis avaient également "impacté" le marché néo-zélandais.

La prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FMOC) se tiendra plus tard dans la semaine, du 11 au 12 juin, et plus de 99 % du marché s'attend à ce que les taux restent inchangés lors de la réunion de cette semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

En Nouvelle-Zélande, l'opérateur de fret Move logistics a perdu 6,1 %, tandis que Tourism Holdings a perdu jusqu'à 6,1 %, marquant son plus bas niveau depuis le 14 août 2020.

La société de diagnostic du cancer Pacific Edge a chuté de 5%, sa pire journée depuis le 21 mai.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) tiendra sa prochaine réunion de politique générale le 10 juillet.

"Je pense que la RBA (Reserve Bank of Australia) et la RBNZ attendront que la FED modifie ses taux d'intérêt dans un sens ou dans l'autre", a déclaré Brad Smoling, directeur général de Smoling Stockbroking.