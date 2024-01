Les dollars australien et néo-zélandais ont atteint leur plus bas niveau en un mois mardi, après avoir franchi des niveaux de soutien clés, alors que l'appétit pour le risque a diminué et que les données nationales ont renforcé les signes que les taux d'intérêt en Australie ont atteint leur maximum et que le prochain mouvement serait à la baisse.

L'Aussie a chuté de 0,5 % à 0,6625 $, le niveau le plus bas en un mois, après une baisse de 0,4 % dans la nuit. Il a été frappé dans une fourchette étroite de 0,6640 $ et 0,6730 $ au cours des deux dernières semaines, ne parvenant pas à atteindre un niveau plus élevé.

Les vendeurs sont intervenus alors que l'appétit pour le risque s'est détérioré en Asie, ciblant la moyenne mobile à 200 jours de 0,6580 $ maintenant que le niveau de 0,6640 $ a été franchi.

Le kiwi a baissé de 0,5 % à 0,6165 $, après avoir chuté de 0,7 % au cours de la nuit. Le support se situe maintenant à environ 61 cents après que le niveau de 0,6180 $ ait cédé.

Les deux devises ont également cédé du terrain sur l'euro après que les responsables de la Banque centrale européenne ont averti qu'une réduction trop rapide des taux d'intérêt pourrait s'avérer autodestructrice, déclenchant une hausse des rendements dans la zone euro, qui s'est répercutée sur le marché obligataire au niveau mondial.

Le rendement des obligations d'État australiennes à trois ans a augmenté de 5 points de base (pb) pour atteindre 3,72 %, tandis que le rendement à 10 ans a augmenté de 6 pb pour atteindre 4,154 %.

Les données publiées mardi ont montré que la confiance des entreprises néo-zélandaises s'est améliorée de manière significative au quatrième trimestre, avec seulement 2% des entreprises prévoyant une détérioration des affaires, contre 52% de pessimistes au trimestre précédent.

Satish Ranchhod, économiste principal chez Westpac, a déclaré que l'enquête indiquait une combinaison de conditions économiques "Boucles d'or" au début de 2024.

"L'activité commerciale a bien résisté et les entreprises cherchent à embaucher du personnel. Dans le même temps, les fortes pressions inflationnistes qui ont pesé sur l'économie s'atténuent".

Les marchés ont parié que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui a signalé le risque d'une hausse des taux d'intérêt, avait fini de resserrer sa politique. Ils ont également prévu un assouplissement de 100 points de base cette année.

L'économiste en chef de la RBNZ, Paul Conway, prononcera un discours le 30 janvier et il est probable qu'il s'oppose à l'exubérance du marché en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en raison de l'assouplissement des conditions financières. Le taux de swap à deux ans a oscillé à 4,7020 %, loin des 5,2 % de début décembre.

En Australie, une enquête a montré que le moral des consommateurs s'est dégradé en janvier, les pressions liées au coût de la vie et les taux hypothécaires élevés alimentant les inquiétudes sur les finances, suggérant que les hausses de taux contribuaient à refroidir la demande.

Les marchés soupçonnent également les taux d'intérêt australiens d'avoir atteint leur maximum, bien qu'ils n'envisagent qu'un assouplissement modeste de 50 points de base de la part de la Reserve Bank of Australia cette année, probablement à partir du mois d'août. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)