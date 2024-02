Les dollars australien et néo-zélandais ont augmenté leurs gains mercredi, soutenus par l'espoir d'un soutien accru du marché chinois et d'un recul du billet vert, tandis que les données sur l'emploi au kiwi, plus fortes que prévu, ont réduit les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt.

L'Aussie a augmenté de 0,2 % à 0,6534 $, après avoir augmenté de 0,6 % pendant la nuit pour revenir dans la fourchette familière de 0,6520 $ et 0,6625 $. Elle a été aidée par une Reserve Bank of Australia toujours aussi optimiste qui a gardé l'option d'augmenter à nouveau les taux même si l'inflation se ralentissait à un rythme plus rapide que prévu.

Le dollar kiwi était également en hausse de 0,2 % à 0,6110 $, après avoir gagné 0,7 % au cours de la nuit pour s'éloigner d'un creux de 10 semaines à 0,6040 $. Le support de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6086 $ semble tenir pour le moment.

Les données de la Nouvelle-Zélande ont montré que le taux de chômage du pays a augmenté à 4,0% au quatrième trimestre, mais était inférieur aux attentes de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) de 4,2%, un résultat qui a envoyé les taux de swap à deux ans à un plus haut de sept semaines de 4,982%.

Les marchés considèrent qu'il y a 17 % de chances que la RBNZ surprenne avec une hausse des taux en avril, mais ils estiment qu'il est plus probable que les baisses de taux commencent en août.

"Nous prévoyons toujours la première baisse de taux en août-24, mais nous estimons maintenant qu'il y a un risque important de report à Nov-24", a déclaré Nic Guesnon, économiste chez UBS.

Il a ajouté que la banque réexaminerait ses perspectives en matière de taux d'intérêt après le discours du gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, le 16 février.

Les analystes d'ANZ ont déclaré qu'il était approprié pour le marché de se demander si la RBNZ pourrait à nouveau augmenter ses taux d'intérêt. "Si le discours de la semaine prochaine du gouverneur de la RBNZ, M. Orr, est optimiste, les marchés pourraient facilement s'orienter vers une hausse comme scénario de base", ont-ils déclaré dans une note aux clients.

Orr est considéré comme susceptible d'être hawkish dans son discours étant donné que le sujet est le changement des moteurs de l'inflation de transitoire à l'inflation sous-jacente plus tenace.

Les monnaies des Antipodes ont également bénéficié d'une timide stabilisation du sentiment du marché à l'égard de la Chine. L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé pour la troisième séance consécutive, tandis que le yuan chinois s'est apprécié pour la deuxième journée consécutive.

Les obligations australiennes ont bénéficié d'un répit après les récentes ventes, suivant leurs homologues mondiales. Le rendement des obligations d'État à trois ans a baissé de 6 points de base (pb) à 3,665%, tandis que le rendement à 10 ans a également baissé de 6 pb à 4,1%. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)