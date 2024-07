À quelques jours d'un mouvement national de protestation contre la mauvaise gouvernance et le coût élevé de la vie, le Nigeria offre à ses jeunes des emplois dans la compagnie pétrolière nationale et des subventions d'une valeur de plusieurs milliards de nairas, entre autres mesures incitatives, afin de les décourager de passer à l'action.

Les activistes nigérians cherchent à imiter les manifestations de jeunes organisées ailleurs en Afrique, qui ont ébranlé le gouvernement du Kenya et suscité une réponse sécuritaire musclée en Ouganda.

La société pétrolière nationale du Nigeria, qui a mis en garde les demandeurs d'emploi il y a sept ans contre les messages frauduleux concernant des postes à pourvoir au sein de l'entreprise, a publié vendredi des offres d'emploi à l'échelle nationale dans un message sur X, pour la première fois depuis près d'une décennie.

Un porte-parole de la NNPC Ltd a déclaré que l'afflux de candidatures avait bloqué le site web de l'entreprise.

Le ministère nigérian du développement de la jeunesse a également relancé vendredi un fonds d'investissement pour la jeunesse de 110 milliards de nairas (70 millions de dollars) qui a été lancé en 2020 et qui vise à fournir des subventions aux jeunes nigérians pour créer des emplois.

Le ministère de la jeunesse avait déclaré en mai qu'il relancerait le programme, mais on n'en avait guère entendu parler jusqu'à vendredi.

Mardi, les législateurs nigérians ont adopté un nouveau salaire minimum, qui fait plus que doubler le montant que le travailleur le moins bien payé gagnera chaque mois.

Les Nigérians s'organisent en ligne pour organiser des manifestations nationales la semaine prochaine en réponse à la crise du coût de la vie qui a vu l'inflation atteindre son niveau le plus élevé depuis 28 ans, à savoir 34,2 %, à la suite de la suppression des subventions aux carburants et de la dévaluation de la monnaie décidées par le président Bola Tinubu.

Des religieux, des chefs traditionnels et d'autres personnalités nigérianes se sont joints au gouvernement pour décourager les jeunes de se lancer dans les manifestations prévues à partir du 1er août, craignant que des manifestations à la kényane ne causent des dégâts à l'économie.

Le gouvernement a demandé plus de temps pour mettre fin aux difficultés et les dirigeants de la police et de l'armée ont mis en garde contre les manifestations, estimant qu'elles risquaient d'échapper à tout contrôle.

Les manifestants ont déclaré qu'ils avaient le droit de manifester pacifiquement et que les mises en garde du gouvernement contre la violence n'étaient qu'un écran de fumée pour une éventuelle répression.

(1 $ = 1 580,0000 naira)