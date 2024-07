Les tribunaux nigérians ont condamné 125 militants islamistes de Boko Haram et leurs financiers pour une série d'infractions liées au terrorisme lors d'un procès de masse cette semaine, a déclaré le bureau du procureur général.

L'insurrection de Boko Haram a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions depuis qu'elle a commencé en 2009, créant une crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria et mettant la pression sur le gouvernement pour qu'il mette fin au conflit.

Kamarudeen Ogundele, le porte-parole du bureau du procureur général, a déclaré dans un communiqué vendredi en fin de journée qu'"ils ont été reconnus coupables d'accusations liées au terrorisme, au financement du terrorisme, à l'apport d'un soutien matériel et à des affaires liées à la criminalité de la Cour pénale internationale (CPI)".

Les derniers procès de masse de suspects de Boko Haram ont eu lieu entre 2017 et 2018, où 163 personnes ont été condamnées et 887 libérées.

Ogundele a ajouté qu'à partir des condamnations précédentes, 400 accusés qui avaient terminé leur peine ont été transférés dans un centre de réhabilitation connu sous le nom d'Opération Safe Corridor dans l'État de Gombe, au nord-est du Nigéria, "pour la réhabilitation, la déradicalisation et la réintégration ultérieure".

Boko Haram a enlevé plus de 270 filles dans une école de la ville de Chibok (nord-est) en avril 2014, une attaque qui a suscité l'indignation et donné lieu à la campagne mondiale "#Bring Back Our Girls" (Ramenez nos filles), bien que plus de la moitié des filles soient revenues, beaucoup étant mères de plusieurs enfants.

La répartition des dernières condamnations montre que 85 personnes ont été condamnées pour financement du terrorisme, 22 pour des crimes liés à la CPI, tandis que les autres ont été condamnées pour terrorisme.