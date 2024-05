Le dollar a progressé mercredi, les investisseurs pariant sur une économie américaine plus performante que celle de leurs pairs. Il s'est apprécié pour la troisième journée face au yen japonais, les investisseurs restant prudents face au risque d'intervention de Tokyo.

En Europe, la couronne suédoise a été mise sous pression après que la banque centrale ait réduit les taux d'intérêt et ait déclaré qu'elle s'attendait à deux réductions supplémentaires cette année, tandis que la livre est restée en territoire négatif avant la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi.

Le mouvement en Suède a rappelé que le dollar est susceptible de rester fort tant que d'autres banques centrales réduiront leurs taux avant la Réserve fédérale américaine.

Le yen est resté au centre des préoccupations des cambistes, les autorités japonaises ayant lancé un avertissement plus sévère concernant l'impact de la faiblesse de la monnaie sur l'économie.

"Les opérations de portage sont toujours attrayantes et le marché est toujours plus enclin à acheter la baisse du dollar/yen", a déclaré Vassili Serebriakov, stratège de change chez UBS à New York.

"Je ne pense pas que le marché ignore le risque d'intervention, mais à moins d'un changement significatif dans les perspectives économiques américaines, nous ne pensons pas non plus qu'il y aura un changement significatif dans la configuration des marchés des changes", a ajouté M. Serebriakov.

Les analystes ont déclaré que toute intervention de Tokyo n'offrirait qu'un répit temporaire au yen, étant donné l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Les traders estiment que les autorités japonaises ont dépensé quelque 60 milliards de dollars la semaine dernière pour soutenir le yen après qu'il ait atteint son niveau le plus bas en 34 ans face au dollar, aux alentours de 160 yens.

Le dollar était en hausse de 0,59% contre le yen à 155,6, en hausse par rapport au plus bas de la semaine dernière de 151,86.

FED AU-DESSUS DE TOUT

Les investisseurs se concentrent sur le rythme et le calendrier des réductions de taux de la Fed. Les dernières données montrant une création d'emplois plus faible que prévu aux États-Unis, ainsi qu'une tendance à l'assouplissement de la part de la banque centrale américaine, ont renforcé les attentes selon lesquelles les taux seront probablement abaissés d'ici la fin de l'année.

Le dollar était en hausse de 0,11 % à 105,54 contre un panier de devises, au-dessus de son plus bas niveau d'un mois de la semaine dernière. L'euro a baissé de 0,08 % à 1,0745 $. La livre sterling s'est affaiblie de 0,1 % à 1,2492 $.

Entre-temps, les banques centrales européennes ont déjà commencé à réduire leurs taux d'intérêt. La Banque nationale suisse a réduit ses taux en mars, avant la décision prise mercredi par la Riksbank suédoise.

La Banque centrale européenne a fait part de son intention de réduire ses taux en juin, à condition que les données aillent dans la bonne direction, et la Banque d'Angleterre aplanit progressivement le chemin qui la mènera à sa première réduction.

"Ce qui nous attend, c'est une série de banques centrales européennes qui interviendront au cours des prochains mois, que ce soit en juin ou en août. Nous avons près de 50 % de chances que la Fed réduise ses taux en septembre, mais je pense que c'est probablement celle qui pourrait être repoussée", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Pour l'instant, et en particulier aujourd'hui, l'accent est mis sur le fait que l'Europe réduira d'abord ses taux d'intérêt, ce qui exerce une pression à la hausse sur le dollar", a-t-elle ajouté.

Alors que les traders tablent sur une baisse des taux de la Fed en septembre, cette décision dépendra également de la poursuite de la baisse de l'inflation pour se rapprocher de l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

Il sera difficile d'aller plus loin dans les attentes de la Fed à court terme et c'est pourquoi la tendance à acheter le dollar va rester en place, a déclaré UBS Serebriakov.

Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré lundi que la politique monétaire actuelle ralentirait l'économie de la manière qu'elle estime nécessaire pour ramener l'inflation à son niveau cible.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 0,77 % pour atteindre 62 480 $, ce qui représente une quatrième perte quotidienne, sa plus longue série de baisses quotidiennes depuis le début de l'année.