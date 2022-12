Analyse - Alors que l'économie vacille, les jeunes Chinois recherchent la sécurité de la fonction publique.

Mais avec la deuxième plus grande économie du monde qui croît à son rythme le plus lent depuis des décennies, de nombreux recruteurs sont restés à l'écart cette année.

Le souhait des parents de Lau qu'elle ait une carrière "sûre" dans la fonction publique a soudain pris tout son sens.

"L'année dernière, j'ai l'impression que mes camarades de classe plus âgés avaient déjà reçu des offres de grandes entreprises, mais cette année, ces mêmes entreprises sont restées dans l'expectative", a déclaré Lau.

Lau fait partie des plus de 2,6 millions de personnes qui, selon les médias d'État, se sont inscrites à l'examen national de la fonction publique, concourant pour un nombre record de 37 000 postes au sein du gouvernement central et des dizaines de milliers d'autres postes dans les administrations provinciales et municipales.

Ces emplois suscitent un intérêt record cette année, alors même que les administrations à court d'argent de certaines villes réduisent les salaires, signe que la faiblesse économique de la Chine zéro-COVID devient endémique. L'agence de presse d'État Xinhua a déclaré que certains postes avaient jusqu'à 6 000 candidats qui se battaient pour les obtenir, alors que la moyenne était d'environ 70 pour un.

Les entreprises privées dans le domaine de la technologie, de la finance ou du soutien scolaire suppriment des dizaines de milliers d'emplois et le chômage des jeunes a atteint cette année le taux record de 20 %.

Un nombre sans précédent de 11,6 millions d'étudiants, soit l'équivalent de la population entière de la Belgique, devraient obtenir leur diplôme l'année prochaine.

Leur trouver des emplois sera l'un des plus grands défis pour le parti communiste, qui met en avant la prospérité stupéfiante de la Chine au cours des quatre dernières décennies pour justifier son monopole sur le pouvoir.

Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, affirme que la préférence pour les emplois de fonctionnaires a bondi.

"Les raisons sont évidentes : le sentiment négatif, la peur de l'avenir", dit-elle.

Ceux qui travaillent dans le secteur privé trouvent des conditions plus exigeantes dans une économie malmenée par les lockdowns COVID-19, le ralentissement du marché immobilier et la faible demande d'exportations, avec de longues heures et beaucoup de stress.

Sur les médias sociaux, les jeunes Chinois font référence à la fonction publique comme étant "la fin de l'univers", ce qui signifie l'endroit le plus sûr dans un tel environnement.

Cependant, l'examen devait avoir lieu les 3 et 4 décembre, mais il a depuis été reporté en raison des épidémies de COVID-19 et aucune nouvelle date n'a été annoncée, ce qui ajoute au stress.

Dans les groupes WeChat, les étudiants partagent des conseils sur la façon d'améliorer leurs scores et se proposent mutuellement un soutien émotionnel alors qu'ils attendent la nouvelle et tentent de se préparer.

Shangshang, une étudiante de 21 ans de la province du Yunnan qui a refusé de donner son nom complet, a déclaré qu'un rôle gouvernemental réduirait le risque d'"implosion" - un terme que les jeunes Chinois utilisent souvent pour décrire la pression écrasante au travail.

"Être fonctionnaire vous donne beaucoup de stabilité", a-t-elle dit.

BUDGETS SERRES

Les emplois de fonctionnaires en Chine sont très recherchés depuis des milliers d'années, car ils constituent un moyen sûr pour ceux qui obtiennent de bons résultats à l'examen multidisciplinaire de cinq heures de monter dans l'échelle sociale.

Aujourd'hui encore, les familles sont fières que leurs enfants rejoignent le secteur des entreprises d'État, ou la fonction publique, qui compte 55 millions de personnes et qui, selon les dernières données de 2015, comptait plus de 7 millions de personnes et est probablement beaucoup plus importante aujourd'hui.

Ces emplois paient en moyenne plus de 100 000 yuans (14 000 $) par an, mais peuvent être 3 à 4 fois plus élevés dans les grandes villes côtières. C'est souvent beaucoup plus que ce que paient des postes similaires dans le secteur privé, et ils sont généralement accompagnés d'allocations de logement et d'autres avantages.

Cela leur a permis de rester populaires malgré le fait que les gouvernements municipaux de plusieurs provinces, dont le Guangdong, le Jiangsu, le Zheijiang et le Fujian, ont réduit les salaires de près d'un tiers cette année, selon au moins six fonctionnaires et certains articles de médias locaux.

On ne sait pas exactement quelle est l'ampleur des réductions de salaire dans le secteur public à travers la Chine, mais les gouvernements provinciaux - frappés par le ralentissement de l'immobilier et les coûts du COVID - sont aux prises avec un déficit budgétaire d'un billion de dollars cette année.

Les employés de la ville rentrent chez eux avec moins d'argent "sans que ce soit de leur faute, mais simplement à cause des graves défis fiscaux", a déclaré à Reuters un fonctionnaire du gouvernement de Guangzhou sous couvert d'anonymat.

"Cette année est peut-être la pire des dix dernières années, mais elle pourrait être la meilleure des dix prochaines", a déclaré le fonctionnaire.

PLUS DE SÉCURITÉ À L'INTÉRIEUR

Jane Kang, qui travaille dans un bureau de procureur au niveau du comté dans la province de Fujian, dit que son salaire de 110 000 à 120 000 yuans par an sera de 10 à 15 % inférieur en 2022. Cela la rend malheureuse, mais elle voit des options limitées pour améliorer sa condition.

"Si je ne peux pas quitter le pays, alors je resterai dans le système", a déclaré Kang. "Si vous travaillez dans le système, vous avez plus de sécurité d'emploi que les gens ordinaires qui travaillent en dehors du système."

L'environnement de travail s'est également détérioré, selon certains employés du gouvernement.

Une employée du gouvernement à Guangzhou a déclaré que ses patrons exigent qu'elle ne fasse que la navette entre son domicile et son bureau pour minimiser les risques de COVID, même aux heures où le reste de la population de la ville peut se déplacer plus librement.

"Je veux aller dans un parc, manger dans un restaurant et aller chez le coiffeur", a-t-elle déclaré.

Chen, étudiante en droit de 25 ans à Guangzhou, est consciente des réductions de salaire et des restrictions mais insiste sur le fait qu'un emploi public est sa meilleure option et étudie six à huit heures par jour pour l'examen.

"L'état actuel du marché du travail a définitivement accru mon désir de devenir fonctionnaire", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 7,1599 yuan renminbi chinois)