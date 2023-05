Dans les années qui ont précédé le moment où la Chine a déclaré que les produits de l'entreprise américaine Micron Technology représentaient un risque pour la sécurité nationale, les autorités chinoises avaient déjà réduit leurs achats de puces, optant plutôt pour des produits nationaux ou sud-coréens, selon des documents.

Une étude de Reuters portant sur plus d'une centaine d'appels d'offres publics a révélé qu'alors que les autorités chinoises demandaient régulièrement des puces de Micron pour des projets tels que des systèmes fiscaux ou des réseaux de surveillance, ces demandes se sont considérablement réduites à partir de 2020.

Au lieu de cela, la majeure partie des achats de puces de mémoire auprès de ces entités est allée à des entreprises nationales telles que Huawei Technologies, le fabricant de serveurs Inspur ainsi que les géants de la surveillance Uniview et Hikvision.

Alors que la décision soudaine de la Chine, cette semaine, d'empêcher des industries clés d'utiliser des produits Micron semble être le résultat de tensions sino-américaines accrues, les documents de l'appel d'offres suggèrent que Pékin avait préparé le terrain depuis des années, limitant de fait les disruptifs causés par une telle interdiction.

En même temps, les analystes estiment que le plus grand fabricant américain de puces mémoire était devenu une cible plus facile si Pékin voulait prendre des mesures de rétorsion contre les restrictions imposées par Washington aux exportations de produits technologiques, étant donné les propres progrès de la Chine en matière de production de puces mémoire.

"La plupart de ses puces peuvent être remplacées par des alternatives fabriquées en Chine, et pour celles qui ne le sont pas, il existe d'autres entreprises étrangères dont la Chine peut se procurer les puces", a déclaré Alfredo Montufar-Helu, directeur du centre chinois du groupe de réflexion The Conference Board, basé à Pékin.

"L'interdiction des produits de Micron ne nuit donc pas à la Chine.

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace, qui a procédé à l'examen des produits de Micron, n'a pas décroché les risques de sécurité qu'elle a constatés.

En réponse à la demande de commentaire de Reuters, un porte-parole de Micron a déclaré que l'entreprise "évaluait les prochaines étapes" en réponse à l'interdiction, mais n'a pas commenté les questions relatives aux appels d'offres.

Le Conseil d'État chinois n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LA POUSSÉE DOMESTIQUE

Les appels d'offres n'expliquent pas clairement pourquoi les demandes de produits Micron émanant d'entités affiliées au gouvernement se sont taries de manière aussi spectaculaire à partir de 2020, ni quel effet la pandémie a pu avoir sur cette période.

Seuls quatre appels d'offres ont mentionné les produits Micron au cours des trois dernières années. Il s'agit notamment d'un appel d'offres lancé par un bureau météorologique de la ville de Changzhou, dans la province orientale de Jiangsu, pour deux douzaines de dispositifs de stockage, et d'un appel d'offres lancé par un hôpital de la ville de Zouping, dans la province nord-est de Shandong, pour un capteur d'images.

En revanche, avant 2020, les produits de Micron étaient recherchés par toute une série d'organismes gouvernementaux locaux pour des projets comprenant des travaux sensibles tels que la mise à niveau des réseaux de caméras de surveillance et de reconnaissance faciale dans les grandes villes.

Les puces Micron, par exemple, ont été l'un des nombreux produits achetés dans le cadre de deux gros appels d'offres proposés en 2019 -- l'un d'une valeur de 187 millions de yuans (27,05 millions de dollars) et l'autre de 29 millions de yuans -- par les autorités policières du pôle industriel de Dongguan, dans le sud du pays.

Un appel d'offres d'août 2015 a également montré que l'administration fiscale nationale chinoise a dépensé plus de 5,6 millions de yuans pour l'achat de près de 8 000 puces Micron pour les serveurs de son système de facturation.

Depuis plus d'une décennie, la Chine mène une campagne de longue haleine pour réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères, en demandant aux entreprises affiliées à l'État, telles que les banques, d'adopter des logiciels locaux et en encourageant la fabrication de puces au niveau national.

Pékin a intensifié cette campagne en 2020, lorsque ses dirigeants ont proposé un modèle de croissance dit "à double circulation" afin de réduire la dépendance à l'égard des marchés et des technologies étrangers.

Plusieurs appels d'offres lancés au cours de l'année écoulée comportaient des exigences en matière de produits "fabriqués localement".

Par exemple, un appel d'offres lancé en janvier pour un projet de "sécurité publique intelligente" dans la ville méridionale de Taishan demandait explicitement que les puces de mémoire flash soient produites dans le pays, lui attribuant près de 200 000 yuans.

Le projet comprend plusieurs centaines de pièces différentes de matériel et de logiciel, dont 41 sont fournies par Hikvision, 16 par des produits Huawei et 288 par une demande non spécifiée de "fabrication nationale".

Il est certain que les bases de données des marchés publics expurgent souvent les détails sensibles et que des informations supplémentaires sur les commandes de Micron sont probablement disponibles dans des bases de données payantes de documents d'appels d'offres privés.

Les puces fabriquées par les sociétés sud-coréennes SK Hynix et Samsung Electronics ont également continué à être incluses dans les grands contrats gouvernementaux, mais souvent pour compléter les produits nationaux.

Par ailleurs, les entreprises américaines restent des acteurs majeurs, avec les processeurs Intel, les GPU Nvidia et les serveurs Dell achetés par des centaines d'organismes gouvernementaux depuis 2020.

Cependant, pour Micron, la baisse spectaculaire des appels d'offres gouvernementaux pour ses puces s'ajoute aux ennuis de la firme américaine en Chine.

En 2018, Micron s'est retrouvé impliqué dans un conflit de brevets avec le fabricant de puces Fujian Jinhua, soutenu par l'État chinois, l'accusant d'avoir conspiré pour voler des secrets commerciaux.

Le différend a conduit à une interdiction temporaire des ventes des principaux produits de Micron en Chine cette année-là, et a été suivi d'une fermeture de ses activités DRAM à Shanghai l'année dernière, dans un contexte d'escalade des tensions commerciales avec Washington.

La Chine était autrefois le plus grand marché de Micron, générant la moitié de son chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars au cours de l'exercice 2017 - cette part s'est réduite à seulement 16 % l'année dernière.

"Micron est dans 'l'œil du cyclone' depuis un certain temps déjà, ses opérations en Chine étant confrontées à des défis croissants au cours des dernières années", a déclaré l'analyste Montufar-Helu.

Lundi, Micron prévoyait que l'action de la Chine aurait un impact à un chiffre sur son chiffre d'affaires.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois)