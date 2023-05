La Chine a considérablement augmenté l'utilisation du yuan pour acheter des matières premières russes au cours de l'année écoulée, la quasi-totalité de ses achats de pétrole, de charbon et de certains métaux à son voisin étant désormais réglés dans la monnaie chinoise plutôt qu'en dollars, ont déclaré à Reuters plusieurs responsables commerciaux ayant une connaissance directe de la question.

Le passage au yuan pour régler une grande partie des quelque 88 milliards de dollars d'échanges de matières premières dans le sillage de la guerre en Ukraine accélère les efforts de la Chine pour internationaliser sa monnaie, au détriment du dollar, même si des contrôles stricts des capitaux devraient limiter son rôle mondial à court terme.

En mars, le yuan - également connu sous le nom de renminbi - est devenu la monnaie la plus utilisée pour les transactions transfrontalières en Chine, dépassant le dollar pour la première fois, selon des données officielles, bien que sa part en tant que monnaie de paiement mondiale reste faible à 2,5 %, selon SWIFT, contre 39,4 % pour le dollar et 35,8 % pour l'euro.

Chi Lo, stratégiste d'investissement senior chez BNP Paribas Asset Management à Hong Kong, prévoit un effet "boule de neige" à long terme, à mesure que d'autres pays rejoignent le "bloc RMB" pour réduire les risques d'exposition au dollar, "surtout après avoir vu les effets des sanctions américaines contre la Russie", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'une évolution à très long terme qui s'étendra sur une ou deux, voire trois décennies", a-t-il ajouté.

"Pour l'instant, et pour les quelques années à venir, je pense que le commerce utilisant le RMB sera principalement utilisé pour le commerce des matières premières et de l'énergie.

Malgré les efforts déployés par Pékin il y a plus de dix ans pour internationaliser le yuan, cette monnaie n'a été utilisée que sporadiquement dans les grands achats chinois de produits de base, étant donné que la plupart des échanges mondiaux de pétrole, de gaz, de cuivre et de charbon se font sur la base d'indices de référence basés sur le dollar.

Cette situation a commencé à changer l'année dernière, lorsque les acheteurs occidentaux ont boudé les produits russes en raison des sanctions croissantes imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les acheteurs chinois se sont empressés d'acheter du pétrole brut, du charbon et de l'aluminium à prix réduit, augmentant ainsi les importations de matières premières en provenance de Moscou de 52 % en termes de valeur.

Cela a permis à la Chine d'économiser des milliards de dollars alors que son économie était ébranlée par les blocages du COVID, et les achats devraient augmenter cette année avec la reprise de l'économie chinoise.

Le total des règlements sur le système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS), l'alternative chinoise au système de paiement international SWIFT, a augmenté de 21,5 % en glissement annuel pour atteindre 96 700 milliards de yuans (14 200 milliards de dollars) en 2022, selon les données de la banque centrale chinoise.

La quasi-totalité des importations chinoises de pétrole en provenance de Russie, principalement du brut mais aussi de plus petits volumes de mazout, sont désormais réglées en yuans, ont déclaré à Reuters cinq responsables commerciaux ayant une connaissance directe de la question. L'année dernière, la Chine a importé de Russie pour 60,3 milliards de dollars de pétrole brut et de mazout, selon les douanes chinoises.

Aucun des dirigeants n'a souhaité être identifié, compte tenu du caractère sensible de l'affaire.

La Banque populaire de Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À l'échelle mondiale, l'utilisation du yuan a pris de l'ampleur. Le mois dernier, l'Argentine a déclaré qu'elle commencerait à payer ses importations chinoises en yuans afin d'alléger la pression sur ses réserves en dollars, tandis qu'en mars, la société française TotalEnergies a vendu à la Chine la première cargaison de GNL réglée en yuans.

Le changement a commencé en avril 2022, après que les principales banques russes ont été retirées de SWIFT à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, que Moscou qualifie d'opération militaire spéciale.

Au départ, certains acheteurs chinois ont eu du mal à obtenir des financements commerciaux en dollars, car les banques ont interdit cette activité, obligeant à recourir au transfert télégraphique - l'équivalent d'un prépaiement en espèces -, ce qui a posé un problème en particulier aux raffineurs indépendants à court d'argent, ont indiqué les négociants.

Les règlements en yuans ont augmenté après l'interdiction d'importation imposée par les États-Unis et lorsque l'Europe a renforcé les restrictions imposées aux exportateurs russes avant d'imposer un embargo commercial, avec un plafonnement des prix occidentaux imposé le 5 décembre sur les exportations de brut russe.

"Toutes les ventes de pétrole russe par voie maritime à la Chine sont désormais réglées en renminbi depuis le plafonnement des prix, ce qui a mis à l'écart le dernier petit nombre de banques qui traitaient les dollars américains", a déclaré un cadre commercial.

"Il devient extrêmement compliqué de traiter en dollars dans le cadre du régime de plafonnement des prix. Cela signifie beaucoup plus de travail de mise en conformité pour les banques", a ajouté cette personne.

La Chine s'oppose aux sanctions unilatérales, mais elle craint également d'être exposée à des sanctions dites secondaires.

La part du yuan dans les règlements des importations russes en 2022 est passée de 4 % à 23 %, a déclaré la banque centrale russe en mars.

Le mois dernier, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que Moscou continuerait à accepter davantage de paiements pour les exportations d'énergie en roubles et en yuans, car elle cherche à s'éloigner du dollar et de l'euro.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les deux tiers des échanges commerciaux entre Pékin et Moscou sont désormais réglés en roubles ou en yuans.

La hausse des importations de produits de base a fait grimper le déficit commercial de la Chine avec la Russie à 38 milliards de dollars l'année dernière, bien que l'écart se soit réduit au cours des quatre premiers mois de l'année 2023.

HICCUPS

La transition vers les paiements en yuans ne s'est pas toujours faite sans heurts.

L'année dernière, le géant de l'énergie CNPC a craint pendant des mois que ses importations de gaz par gazoduc en provenance de la société russe Gazprom ne soient réduites, car les créanciers chinois ICBC et Bank of China, craignant des sanctions secondaires, cherchaient à se retirer de l'activité, a déclaré une source de haut niveau qui suit de près les échanges commerciaux.

ICBC et Bank of China n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pendant près de six mois, CNPC n'a pas été en mesure de payer Gazprom en dollars, avant que Bank of Communications ne prenne le relais et ne passe au paiement en renminbi, a déclaré la source.

La Bank of Communications et CNPC se sont refusées à tout commentaire.

Gazprom, qui a déclaré en septembre dernier avoir convenu avec CNPC de régler les échanges de gaz en roubles et en yuans, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Alexei Konivetsky, un responsable de Gazprom, a déclaré en septembre que la société avait été confrontée à une interruption des paiements en provenance de Chine, car "de nombreuses banques chinoises craignent des sanctions secondaires lorsqu'elles travaillent avec nous."

Pour accéder à l'article correspondant et à FACTBOX, veuillez cliquer sur ces liens ; [L4N3771LF]

(1 $ = 6,8978 yuans chinois renminbi)