Analyse-Xi doit faire face à un changement de vitesse douloureux alors que la croissance chinoise basée sur les investissements s'essouffle.

Peu de temps après son lancement en 2019, son entreprise a commencé à vendre directement aux promoteurs immobiliers qui équipaient leurs logements de meubles, une astuce marketing qui a permis de vendre des appartements comme des petits pains.

Puis sont arrivés la pandémie et une crise immobilière, et avec elles, des preuves évidentes des limites du modèle alimenté par la dette et l'investissement qui avait propulsé l'économie chinoise et les entreprises comme celle de Shores.

"Si les gens n'achètent pas de maisons, alors personne ne se soucie vraiment de savoir si les meubles sont inclus gratuitement ou non", a déclaré Shores.

Alors que Xi Jinping s'apprête à prolonger son mandat à la tête de la Chine lors du Congrès du Parti communiste la semaine prochaine, il est confronté à des défis économiques uniques en leur genre et à des décisions qui façonneront considérablement la vie des 1,4 milliard d'habitants du pays.

Avec un taux de chômage record chez les jeunes, une croissance proche de ses plus bas niveaux historiques, une crise immobilière et des niveaux d'endettement vertigineux, Xi doit également repenser le modèle économique qui a soutenu l'impressionnante expansion du pays au cours des quatre dernières décennies, mais qui n'est plus viable.

De nombreux économistes affirment que sa croissance au cours des 10 à 15 dernières années s'est trop appuyée sur la construction et l'investissement comme sources de demande pour atteindre des objectifs annuels ambitieux, ce qui a entraîné une montée en flèche de la dette.

Avec l'assèchement de ces puits, un fort ralentissement est inévitable, selon les économistes, ce qui rendra la mer plus agitée pour la deuxième superpuissance mondiale, qui devra naviguer sous le prochain mandat de Xi.

Michael Pettis, professeur de finance à l'Université de Pékin, à Beijing, a déclaré que si de nombreuses économies ont suivi un modèle de développement axé sur l'investissement, la dépendance de la Chine à cet égard était extrême.

"Vous ne pouvez pas investir 40-45% du produit intérieur brut (PIB) éternellement. La Chine doit se préparer à de très nombreuses années de croissance beaucoup plus lente mais durable", a déclaré M. Pettis. "Ceux qui s'attendent à ce que l'économie chinoise soit la plus importante au monde d'ici 2035 seront presque certainement déçus."

Les données de la Banque mondiale montrent que la part des investissements dans le PIB chinois est supérieure de près de 20 points à la moyenne mondiale, tandis que la consommation des ménages est inférieure de près de 20 points.

Le rythme effréné des investissements intérieurs de la Chine a permis de construire le plus grand réseau de chemins de fer à grande vitesse du monde, la plupart des dix plus longs ponts du monde, les ports les plus fréquentés du monde, mais aussi, selon certaines estimations, suffisamment de bâtiments vides pour abriter toute la population française.

Ce déséquilibre investissement-consommation est plus profond qu'il ne l'était au Japon dans les années 1980, avant ses tristement célèbres "décennies perdues", et la Chine accumule une dette totale représentant près de trois fois son PIB.

Graphique : La part de l'investissement dans l'économie chinoise est l'une des plus élevées au monde - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egvbkzlkepq/Pasted%20image%201664956927917.pn

Un ancien et deux actuels conseillers du gouvernement chinois ont déclaré à Reuters que si les responsables politiques reconnaissaient la nécessité d'augmenter la consommation intérieure, celle-ci était considérée comme un objectif à long terme et non comme une urgence.

Jia Kang, qui dirige l'Académie chinoise de la nouvelle économie de l'offre, a déclaré que le problème immédiat était "la faible confiance", y compris parmi les consommateurs, et que les investissements étaient encore nécessaires à court terme.

"S'il n'y a pas d'investissement, la consommation sera comme un arbre sans racines", a déclaré Jia, qui a précédemment dirigé un groupe de réflexion du ministère des finances.

Ces derniers mois, la Chine a déjà réduit les taux d'intérêt, approuvé des projets d'infrastructure et donné aux banques de nouveaux quotas pour les financer. Pour soutenir le secteur immobilier en difficulté, de nombreuses villes ont réduit les mises de fonds et assoupli les taux hypothécaires.

La Commission nationale du développement et de la réforme, l'agence de gestion macroéconomique de la Chine, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Graphique : Part de la consommation des ménages chinois dans le PIB-

BOOM ET BUST

Des décennies de propriété d'État et de planification centrale sous Mao Zedong ont laissé la Chine rurale et appauvrie, avec seulement une fabrication de base et une infrastructure désastreuse.

En 1978, sous la direction de Deng Xiaoping, la Chine a changé de cap, autorisant davantage d'entreprises et de propriétés privées, ouvrant l'économie au commerce et aux investissements étrangers et encourageant l'épargne.

Les gouvernements locaux ont gagné de l'argent en louant des terrains aux promoteurs, qui, dans une Chine en pleine urbanisation, ont vendu toujours plus d'appartements à des prix toujours plus élevés.

La politique était principalement axée sur l'offre, et non sur la demande. Le gouvernement dépensait de l'argent pour les routes, les chemins de fer et les aéroports, tandis que les banques prêtaient davantage aux industries stratégiques, dominées par l'État, qu'aux consommateurs.

Alors que la Chine s'ouvrait au monde, les usines ont profité de la main-d'œuvre bon marché et des zones économiques spéciales pour construire des chaînes logistiques étroites, faisant du pays une superpuissance manufacturière.

Pour compenser l'effondrement de la demande extérieure pendant la crise financière mondiale de 2008-09, la Chine a emprunté de manière agressive pour doubler ses infrastructures.

Graphique : La dette de la Chine-

Au cours de la décennie à 2020, la Chine a consommé près de 25 fois plus de ciment que les États-Unis. D'ici 2021, la société d'État China State Railway Group aura un passif de 5,92 billions de yuans (825,66 milliards de dollars), soit plus que le PIB de l'Arabie saoudite.

Sur le marché de l'immobilier, qui représente désormais un quart de l'activité économique de la Chine, les entreprises ont pris plus de risques et les banques ont proposé des prêts hypothécaires avant que les appartements ne soient construits, ce qui a entraîné une offre excédentaire massive.

De nombreux promoteurs, comme China Evergrande, ont payé leurs fournisseurs en papier commercial plutôt qu'en espèces, de sorte que lorsqu'ils ont fait défaut, leur chaîne d'approvisionnement s'est effondrée.

Un propriétaire d'entreprise à qui Reuters a parlé sous couvert d'anonymat a déclaré que son entreprise, à son apogée, gagnait 150 millions de yuans par an en fournissant du matériel promotionnel à Evergrande.

Il vit désormais dans un dortoir et gagne 3 000 yuans par mois en travaillant dans une usine de vis.

UN NOUVEAU MODÈLE ?

De nombreuses incertitudes pèsent sur l'économie chinoise : la politique du zéro COVID, la répression des industries technologiques et autres, les tensions géopolitiques et la hausse des coûts d'emprunt sur les marchés d'exportation.

Un remodelage complet n'est donc pas imminent, affirment les conseillers du gouvernement.

"Nous devrions envisager la consommation dans une perspective à moyen et long terme", a déclaré Yao Jingyuan, conseiller du cabinet.

Mais la Chine a désormais besoin de sept unités d'investissement supplémentaires, contre trois dans les années 1990, pour générer une unité de PIB, selon Adam Slater, économiste principal d'Oxford Economics.

Utiliser l'investissement, même pour panser les dernières blessures, ne fera qu'accroître la dette.

Graphique : La Chine pompe du crédit dans son économie chaque fois que les exportations ralentissent-

Et avec des gouvernements locaux endettés qui manquent de liquidités en raison de la chute des ventes de terrains, les lourdes dépenses d'infrastructure semblent être une solution peu probable au ralentissement de la croissance.

On s'attend largement à ce que la Chine manque l'objectif de croissance du PIB de 5,5 % de cette année et Natixis estime que la croissance pourrait même ne pas dépasser 3 % un an après le prochain mandat de Xi.

Oxford Economics s'attend à ce que la croissance annuelle moyenne du PIB au cours de cette décennie soit réduite de moitié par rapport à la moyenne de 1999-2019, à 4,5 %, et qu'elle ralentisse à 3 % au cours de la décennie suivante. Cela place le PIB par tête de la Chine à moins d'un tiers de celui des États-Unis en 2040, ont-ils dit.

Le Parti communiste a construit sa légitimité sur l'obtention d'une croissance élevée. Un ralentissement pourrait remettre cela en question.

Selon les économistes, un soutien politique accru aux ménages rendra la transition vers une croissance axée sur la consommation moins douloureuse, même s'il est peu probable qu'il permette de compenser entièrement la réduction des investissements.

Les options des décideurs politiques comprennent la réduction des taxes sur les ventes, l'encouragement de la croissance des salaires, l'augmentation des pensions et des allocations de chômage, ou la subvention des traitements médicaux et autres services sociaux.

Mais aucune mesure de ce type n'est imminente.

Zhiwu Chen, professeur de finance à l'université de Hong Kong, affirme que les manifestations de rue dans la province du Henan à la suite d'un scandale bancaire et les récents boycotts de prêts hypothécaires laissent présager ce à quoi la Chine pourrait être confrontée au cours de la prochaine décennie.

"Nous sommes dans cette phase de ralentissement de la croissance, et peut-être qu'à terme, la Chine connaîtra des récessions ou d'autres crises", a-t-il déclaré. "Lorsque cela se produira, les troubles sociaux et l'injustice seront beaucoup plus fréquents."

(1 $ = 7,1700 yuans chinois)